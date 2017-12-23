Нового главу Самары определят на следующей неделе

Как ранее писал sgpress.ru, нового мэра депутаты Самарской городской думы должны были выбрать в пятницу, 22 декабря. Однако принятие решения перенесли на следующую неделю.Напомним, собеседования с претендентами на пост главы города завершились в четверг, 21 декабря. После беседы с 46 участниками комиссия рекомендовала трех кандидатов на эту должность – главу администрации Железнодорожного района Самары Елену Лапушкину, генерального директора ООО ЭкоСтройРесурс» Константина Ряднова и советника директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антона Алимова.