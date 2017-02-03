Новое колесо обозрения в парке Гагарина может появиться в 2017 году

Как сообщает пресс-служба учреждения, на новом колесе будут закрытые кабинки, кондиционирование летом и отопление зимой. Диаметр конструкции по сравнению с устаревшей 35-метровой, увеличится почти в два раза.В настоящее время ведутся переговоры с возможными инвесторами, готовыми профинансировать закупку и установку нового аттракциона. Если желающих не окажется, муниципальное учреждение обратится в банк.