Ново-Садовую и Московское шоссе украсят цветами на почти 9 млн рублей

Согласно проектной документации, начальная цена контракта составляет 8,9 млн рублей. На эти деньги планируется разместить на главных магистралях Самары клумбы, рабатки, вазы-цветочницы с геранью, петуниями, сальвиями и другими цветами. В число работ также входит уборка прошлогоднего мусора с газонов, а также высадка цветов и уход за ними.Срок работ - с 1 мая по 31 октября текущего года. Аукцион в электронной форме состоится 19 апреля.