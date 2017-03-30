Ново-Садовую и Московское шоссе украсят цветами на почти 9 млн рублей
Соответствующие торги размещены на официальном сайте госзакупок. Их заказчиком является ГКП Самарской области «АСАДО».
Согласно проектной документации, начальная цена контракта составляет 8,9 млн рублей. На эти деньги планируется разместить на главных магистралях Самары клумбы, рабатки, вазы-цветочницы с геранью, петуниями, сальвиями и другими цветами. В число работ также входит уборка прошлогоднего мусора с газонов, а также высадка цветов и уход за ними.
Срок работ - с 1 мая по 31 октября текущего года. Аукцион в электронной форме состоится 19 апреля.
Согласно проектной документации, начальная цена контракта составляет 8,9 млн рублей. На эти деньги планируется разместить на главных магистралях Самары клумбы, рабатки, вазы-цветочницы с геранью, петуниями, сальвиями и другими цветами. В число работ также входит уборка прошлогоднего мусора с газонов, а также высадка цветов и уход за ними.
Срок работ - с 1 мая по 31 октября текущего года. Аукцион в электронной форме состоится 19 апреля.
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