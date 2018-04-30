Новая «старая» набережная. Виртуальный гид

Длина самарской набережной около пяти километров. Она разделена на четыре участка, по числу очередей застройки. Строительство первой очереди - от улицы Вилоновской до Некрасовской - началось в далеком 1940 году. В 1973 году, после сноса старого речного вокзала, спроектировали третью очередь, которая расположилась от Некрасовского спуска до нового речвокзала и соединилась с первой. В 2012 году оба участка «старой» набережной реконструировали.







Спускаемся к берегу с улицы Вилоновской - отсюда и начнем наш осенний променад по набережной.