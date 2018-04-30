Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. Она разделена на четыре участка, по числу очередей застройки. Строительство первой очереди - от улицы Вилоновской до Некрасовской - началось в далеком 1940 году. В 1973 году, после сноса старого речного вокзала, спроектировали третью очередь, которая расположилась от Некрасовского спуска до нового речвокзала и соединилась с первой. В 2012 году оба участка «старой» набережной реконструировали.
Спускаемся к берегу с улицы Вилоновской - отсюда и начнем наш осенний променад по набережной.
Чуть пройдя к Волге, видим лодочную базу-стоянку ДНД.
Идем не спеша дальше. По сравнению с остальными участками набережной, первая очередь менее оживленная. Тут нет такого количества молодежи, как, например, на второй. Только мамы с детьми и дедушки, коротающие время с книгой в руках.
По пути нам попадаются новые детские площадки, пункт проката велосипедов (правда, уже закрытый) и зеркальный лабиринт.
Немного не доходя до Некрасовского спуска, установлен памятник к столетию со дня начала Первой мировой войны 1914-1918 годов. В его основе – настоящий колокол с парохода Кашгар, который во времена войны переоборудовали в плавучий госпиталь.
Итак, Некрасовский спуск. Тут первая очередь набережной соединяется с третьей.
На этом же спуске с 2016 года работает пляж, доступный для инвалидов. Летом тут устанавливают кабинки с кушетками, специальный настил для спуска к воде, и работают волонтеры.
Возвращаемся на набережную и сразу видим памятник мальчикам-добровольцам, которые уходили в школу юнг ВМФ во время Великой Отечественной войны. В это время, с 1942 по 1944 годы, более 700 юнг отправлялись с Речного вокзала по Волге на защиту Родины. Стелу окружают гранитные пилоны с памятными надписями.
Идем дальше вдоль Волги и видим памятник товарищу Сухову, главному персонажу фильма «Белое солнце пустыни». Месторасположение памятника выбрано не случайно - Фёдор Сухов жил в Самаре.
На большой открытой площадке – фонтан «Парус». В нем 620 водяных струй - по количеству юнг, погибших во время Великой Отечественной войны. А раньше на месте фонтана находился старый деревянный речной вокзал.
В 2014 году рядом был открыт необычный памятник – «Бурлаки на Волге». Скульптурная композиция изображает бронзовую раму-мольберт, на которой представлены бурлаки и баркас. Фон «картины» является естественным - Волга и небо.
Ближе к дороге установлен футбольный мяч – топиарная фигура, напоминающая о предстоящем Чемпионате мира по футболу.
Тут же спортсмены могут спуститься к скалодрому или позаниматься на турниках.
Подходим к якорю в честь речников, погибших в годы Великой Отечественной войны - «Вечная память кораблям, судам и людям».
Ближе к речному вокзалу – стела в честь Владимира Ленина, который жил в нашем городе с 1889 по 1893 годы.
А вот и наша конечная точка – речной вокзал, открытый в 1973 году. Скоро рядом с ним, в районе 6-го причала, появится новое современное здание вокзала.
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