Новая набережная. Виртуальный гид

Начинаем свой путь с пересечения улицы Лесной и Волжского проспекта, где расположено здание «Роснефти».Спускаемся на набережную. Чуть пройдя, видим скульптуру «Колыбель человечества». Композиция представляет собой две человеческие фигуры, прикрывающие земной шар руками. Была установлена в 2014 году.