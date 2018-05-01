Новая набережная. Виртуальный гид
Раньше мы уже писали, что самарская набережная разделена на четыре участка, по числу очередей застройки. Ее вторая очередь между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом «Кинап» была сооружена с 1958 по 1961 годы. В 2011 году этот участок набережной был реконструирован: убрали нестационарные кафе и киоски, заменили фонари, пешеходную часть выложили плиткой, появилась велодорожка.
Начинаем свой путь с пересечения улицы Лесной и Волжского проспекта, где расположено здание «Роснефти».
Спускаемся на набережную. Чуть пройдя, видим скульптуру «Колыбель человечества». Композиция представляет собой две человеческие фигуры, прикрывающие земной шар руками. Была установлена в 2014 году.
Доходим до Полевого спуска. Там на площадке установлен памятник Григорию Засекину, основателю Самары. Князь на коне водружен на постамент с горельефами. С одной стороны, они изображают строительство крепости, а с другой – благословение князя на великое дело.
Идем дальше и видим скульптуру «Водная лыжница». Она символизирует интерес советской молодежи к водным видам спорта. Памятник представляет собой девушку на водных лыжах с раскинутыми руками, которая смотрит в сторону Волги.
Продолжаем наш осенний променад. По пути нам попадаются новые детские и спортивные площадки, где можно позаниматься на турниках, поиграть в футбол или погулять с детьми.
Приближаемся к работнику с искусственным спутником Земли. Этот памятник – символ заслуг предприятий Самары в исследовании космического пространства и в создании ракетно-космической техники.
Далее подходим к скульптуре купальщицы. Изображенная девушка правой рукой держит ласты, а левой – придерживает купальные очки.
Доходим до Маяковского спуска. На газоне небольшой площадки красуется патриотичная надпись «Я люблю Самару».
Поворачиваем по дорожке налево. Там видим памятник «Сова», который установили в честь 20-летия самарской нотариальной службы в 2013 году.
Совсем рядом, напротив гостиницы «Волга», огражденная забором территория. На месте полузаброшенного строения здесь скоро появится ресторан.
Продолжаем прогулку, сворачивая на главную аллею. Вскоре мы видим скамейку влюбленных, где сфотографировались, кажется, все парочки Самары.
Прямо напротив, ближе к Волжскому проспекту – скульптура «Девочка в платке». Она стоит на невысоком каменном постаменте, одетая в рабочие фартук, платок и перчатки.
Идя к зданию «ЦСКА ВВС», проходим мимо книги – памятнику, на котором написана краткая история второй очереди набережной. Реконструкция 2011 года проводилась в честь празднования 160-летия Самарской губернии и 425-летия Самары.
А вот и наша конечная точка - бассейн «ЦСКА ВВС», или по-новому - «ЦСКА Самара». Напротив него летом и в начале осени работает светомузыкальный фонтан, который радует и детей, и взрослых.
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