«Нова» уступила «Енисею», но по-прежнему восьмая в суперлиге

Волейболисты новокуйбышевской «Новы», в начале года вернувшиеся в Самару спустя почти четверть века, потерпели 11 поражение в чемпионате мужской суперлиги.



В Красноярске наши волейболисты уступили местному «Енисею» - 0:3 (22:25, 19:25,22:25). В первом круге сибиряки с таким же счетом проиграли на берегах Волги, а теперь взяли не менее убедительный реванш.



История встреч команд началась в далеком 2003 году в высшей лиге «А». «Енисей» обычно выигрывал на домашней площадке - так сложилось и в этот раз.



- Игра получилась нервной, но сыграли мы неплохо, - говорит главный тренер «Новы» Константин Брянский. - Единственное, что мы проиграли, это прием. «Енисей» более интересно подавал, а в целом игра неплохая. На блоке мы хорошо разобрали красноярцев, стыковые мячи проиграли, к сожалению.



- Мы взяли своеобразный реванш за гостевое поражение, - комментирует итог встречи наставник «Енисея» Юрий Чередник. - Достойная игра, достойный реванш.



Впрочем, это поражение «Новы» не помешало волжанам сохранить восьмую строчку в турнирной таблице. Они на два очка опережают все тот же «Енисей».



Следующий матч самарцы проведут 19 февраля в Белгороде с «Белогорьем».