"Нова" претендует на участие в европейском Кубке Вызова

Клуб из Самарской области одержал победу над «Белогорьем».



Волейбольный клуб «Нова» доминировал на протяжении всей игры против «Белогорья» из Белгорода. Волжане позволили сопернику взять только одну партию. В итоге «Нова» обыграла один из самых титулованных клубов России со счетом 3:1. Самым результативным игроком нашей команды стал Романас Шкулявичус, набравший 21 очко.



Победа дала клубу из Самарской области возможность претендовать на участие в европейском Кубке Вызова. Для этого «Нове» нужно обыграть «Белогорье» 6 апреля в «МТЛ Арене».