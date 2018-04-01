Ночью на уборку снега в Самаре выйдут 270 единиц техники

Глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание по ликвидации последствий снегопада. В нем приняли участие главы районных администраций, руководители мунипальных предприятий и крупнейших управляющих компаний.



Температура воздуха днем в воскресенье держалась на отметке 0/-1 градусов, а уровень осадков составил 8-10 миллиметров. Тем не менее для городских властей непогода не стала сюрпризом. Синоптики предупредили коммунальные службы о снегопаде еще накануне. Поэтому коммунальщики вовремя вывели технику на улицы. По городским дорогам ездят автопоезда, состоящие из спецтехники. В итоге чрезвычайных происшествий в Самаре не произошло.

Ночью на уборку города муниципальные предприятия направят 270 единиц техники. Дорожники сосредоточат особые усилия на уборке основных магистралей, остановках общественного транспорта. Уже завтра днем температура воздуха прогреется до +4 градусов и снег начнет таять. Что касается ливневой системы, то все дождеприемники готовы к приему талой воды.‎

Несмотря на то, что основные улицы Самары с самого утра оперативно убирали, сказать того же о внутриквартальных территориях было нельзя. По словам Елены Лапушкиной, управляющие компании вывели на уборку подведомственных им территорий недостаточно дворников и техники. Глава Самары потребовала от УК исправить этот недочет и усилить работу по уборке дворов. Также она поставила руководителям управляющих компаний задачу особо тщательно подойти к очистке крыш от снега и наледи и направить больше людей на эту работу. Особенно это касается ООО «Жилищно-коммунальные системы». В обслуживании этой компании находится больше всего скатных крыш в Самаре.

Коммунальные службы будут работать всю ночь. При этом ночная смена муниципальных предприятий будет продлена на 2 часа, чтобы максимизировать количество техники и персонала. Дворники управляющих компаний выйдут на городские улицы уже в 4 часа утра.