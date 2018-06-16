Ночью к площади Куйбышева подадут дополнительный транспорт

Также будут поданы дополнительные автобусы, которые будут ждать пассажиров на улице Самарской между Льва Толстого и Красноармейской.Напомним, что 15 июня на площадке Фестиваля в 22.00 начнут трансляцию из Сочи, где сразятся футболисты из Португалии и Испании. С 23.50 начнется диджей-сет, который продлится один час.16 июня программа Фестиваля болельщиков на площади стартует с 12.00. На сцене выступят шоу барабанов «Лауд Стрит Гелз», танцевальное шоу NF и группа «Революция». На большом экране будут транслировать четыре футбольных матча. В перерывах между ними для болельщиков подготовлена музыкальная программа.В 14.00 начнется эфир из Казани, где в борьбу вступят сборные Франции и Австралии.С 16.00 пройдет выступление танцевального шоу NF и ВИА «Синяя птица».В 17.00 стартует игра Аргентина – Исландия. Команды этих стран выйдут на поле в Москве.С 19.00 – программа с участием танцевального шоу NF, группы «Экватор» и шоу барабанов.В 20.00 начнется трансляция из Саранска, где сразятся футболисты из Перу и Дании.С 22.00 – выступления музыкальных коллективов.В 23.00 насыщенный футбольный вечер продолжит игра сборных Хорватии и Нигерии. Болельщики увидят эфир из Калининграда.После матча – с 0.45 – часовой диджей-сет.