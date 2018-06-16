Ночью к площади Куйбышева подадут дополнительный транспорт
В пятницу, 15 и в субботу, 16 июня, городской общественный транспорт будет работать до окончания мероприятий на Фестивале болельщиков.
Также будут поданы дополнительные автобусы, которые будут ждать пассажиров на улице Самарской между Льва Толстого и Красноармейской.
Напомним, что 15 июня на площадке Фестиваля в 22.00 начнут трансляцию из Сочи, где сразятся футболисты из Португалии и Испании. С 23.50 начнется диджей-сет, который продлится один час.
16 июня программа Фестиваля болельщиков на площади стартует с 12.00. На сцене выступят шоу барабанов «Лауд Стрит Гелз», танцевальное шоу NF и группа «Революция». На большом экране будут транслировать четыре футбольных матча. В перерывах между ними для болельщиков подготовлена музыкальная программа.
План мероприятий на 16 июня:
В 14.00 начнется эфир из Казани, где в борьбу вступят сборные Франции и Австралии.
С 16.00 пройдет выступление танцевального шоу NF и ВИА «Синяя птица».
В 17.00 стартует игра Аргентина – Исландия. Команды этих стран выйдут на поле в Москве.
С 19.00 – программа с участием танцевального шоу NF, группы «Экватор» и шоу барабанов.
В 20.00 начнется трансляция из Саранска, где сразятся футболисты из Перу и Дании.
С 22.00 – выступления музыкальных коллективов.
В 23.00 насыщенный футбольный вечер продолжит игра сборных Хорватии и Нигерии. Болельщики увидят эфир из Калининграда.
После матча – с 0.45 – часовой диджей-сет.
Также будут поданы дополнительные автобусы, которые будут ждать пассажиров на улице Самарской между Льва Толстого и Красноармейской.
Напомним, что 15 июня на площадке Фестиваля в 22.00 начнут трансляцию из Сочи, где сразятся футболисты из Португалии и Испании. С 23.50 начнется диджей-сет, который продлится один час.
16 июня программа Фестиваля болельщиков на площади стартует с 12.00. На сцене выступят шоу барабанов «Лауд Стрит Гелз», танцевальное шоу NF и группа «Революция». На большом экране будут транслировать четыре футбольных матча. В перерывах между ними для болельщиков подготовлена музыкальная программа.
План мероприятий на 16 июня:
В 14.00 начнется эфир из Казани, где в борьбу вступят сборные Франции и Австралии.
С 16.00 пройдет выступление танцевального шоу NF и ВИА «Синяя птица».
В 17.00 стартует игра Аргентина – Исландия. Команды этих стран выйдут на поле в Москве.
С 19.00 – программа с участием танцевального шоу NF, группы «Экватор» и шоу барабанов.
В 20.00 начнется трансляция из Саранска, где сразятся футболисты из Перу и Дании.
С 22.00 – выступления музыкальных коллективов.
В 23.00 насыщенный футбольный вечер продолжит игра сборных Хорватии и Нигерии. Болельщики увидят эфир из Калининграда.
После матча – с 0.45 – часовой диджей-сет.
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