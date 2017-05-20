«Ночь музеев» в детской картинной галерее. ФОТО

В программе - приключенческая игра по сказке «Конек-Горбунок»: творческие задания для детей, мастер-классы, фокусы и сказочные декорации). В 18:00 галерея проведет лекцию «От нуля до 40 градусов (не по Цельсию)». Посетителям расскажут об истории безалкогольных и алкогольных напитков в России с древнейших времен до наших дней.