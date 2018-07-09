Нобелевский лауреат в Самаре: сможет ли человечество победить болезни
Роджер Дэвид Корнберг провел в Самарском университете лекцию о генетических мишенях для создания лекарств.
В понедельник и вторник, 9 и 10 июля, на базе Самарского университета проходит выездное заседание Консультативного научного совета фонда «Сколково». В его состав входят 27 ученых мирового уровня из России, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Беларуси, Украины. В КНС работают пять секций - информационные технологии, биомедицинские технологии, энергоэффективные технологии, космические технологии, ядерные технологии.
Один из сопредседателей научно-технического совета инновационного центра «Сколково» - лауреат Нобелевской премии по химии, профессор Стэнфордского университета Роджер Дэвид Корнберг. В понедельник, 9 июля, в Самарском университете состоялась его лекция на тему «Генетические мишени для создания лекарств: сможет ли человечество победить болезни».
- Воспользовавшись тем, что среди членов совета такой известный ученый, как Девид Корнберг, мы попросили его выступить с лекцией перед широкой аудиторией. Сегодня присутствуют представители всех университетов города, - сказал ректор Самарского университета Евгений Шахматов. – После члены КНС Фонда «Сколково» ознакомятся с научно-образовательной деятельностью нашего вуза и его технологическими стартапами.
Роджер Дэвид Корнберг получил Нобелевскую премию в 2006 году за исследование механизма копирования клетками генетической информации. В своей лекции он поделился результатами работы, проведенной в течение 40 лет.
- В ходе исследования ученые пытались понять основы генного регулирования, а именно то, как информация, которая содержится в геноме человека, определяет форму и функционирование организма, - сказал нобелевский лауреат. - Вся информация содержится в молекуле ДНК. Последняя выполняет две функции. Первая – наследственная. Здесь информация копируется в каждую дочернюю клетку, и создается идентичная копия при каждом делении клетки. Вторая функция – выражение информации, которая выполняется в два этапа. Сначала происходит копирование и транслирование информации в белок. Затем белок переносит информацию в каждую новую клетку.
В результате многолетних исследований Роджер Дэвид Корнберг определил структуру РНК-полимеразы II - фермента, который отвечает за прочитывание практически всей генетической информации у организмов, имеющих ядро. Понимая правильную схему этого процесса, исследователи могут создавать более эффективные способы исправления нарушений работы РНК-полимеразы II. А такие "неполадки" часто приводят к серьезным заболеваниям.
- Имея возможность модифицировать определенные механизмы, связанные с ДНК или с транскрипцией белка, мы можем закончить заболеваемость как таковую, - отмечает ученый. - Работая с ДНК, мы сможем бороться как с наследственными болезнями, болезнями, связанными с мутацией ДНК, так и с вирусными заболеваниями.
В понедельник и вторник, 9 и 10 июля, на базе Самарского университета проходит выездное заседание Консультативного научного совета фонда «Сколково». В его состав входят 27 ученых мирового уровня из России, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Беларуси, Украины. В КНС работают пять секций - информационные технологии, биомедицинские технологии, энергоэффективные технологии, космические технологии, ядерные технологии.
Один из сопредседателей научно-технического совета инновационного центра «Сколково» - лауреат Нобелевской премии по химии, профессор Стэнфордского университета Роджер Дэвид Корнберг. В понедельник, 9 июля, в Самарском университете состоялась его лекция на тему «Генетические мишени для создания лекарств: сможет ли человечество победить болезни».
- Воспользовавшись тем, что среди членов совета такой известный ученый, как Девид Корнберг, мы попросили его выступить с лекцией перед широкой аудиторией. Сегодня присутствуют представители всех университетов города, - сказал ректор Самарского университета Евгений Шахматов. – После члены КНС Фонда «Сколково» ознакомятся с научно-образовательной деятельностью нашего вуза и его технологическими стартапами.
Роджер Дэвид Корнберг получил Нобелевскую премию в 2006 году за исследование механизма копирования клетками генетической информации. В своей лекции он поделился результатами работы, проведенной в течение 40 лет.
- В ходе исследования ученые пытались понять основы генного регулирования, а именно то, как информация, которая содержится в геноме человека, определяет форму и функционирование организма, - сказал нобелевский лауреат. - Вся информация содержится в молекуле ДНК. Последняя выполняет две функции. Первая – наследственная. Здесь информация копируется в каждую дочернюю клетку, и создается идентичная копия при каждом делении клетки. Вторая функция – выражение информации, которая выполняется в два этапа. Сначала происходит копирование и транслирование информации в белок. Затем белок переносит информацию в каждую новую клетку.
В результате многолетних исследований Роджер Дэвид Корнберг определил структуру РНК-полимеразы II - фермента, который отвечает за прочитывание практически всей генетической информации у организмов, имеющих ядро. Понимая правильную схему этого процесса, исследователи могут создавать более эффективные способы исправления нарушений работы РНК-полимеразы II. А такие "неполадки" часто приводят к серьезным заболеваниям.
- Имея возможность модифицировать определенные механизмы, связанные с ДНК или с транскрипцией белка, мы можем закончить заболеваемость как таковую, - отмечает ученый. - Работая с ДНК, мы сможем бороться как с наследственными болезнями, болезнями, связанными с мутацией ДНК, так и с вирусными заболеваниями.
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