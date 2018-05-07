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Нижний Новгород перебил рекорд Самары по посещаемости матчей Футбольной национальной лиги

Матч «Олимпиец» - «Луч-Энергия» собрал 42100 тысячи зрителей. Проводился он на арене, которая так же, как и самарский стадион, примет матчи Чемпионата мира по футболу.

Игра стала самой посещаемой в Футбольной национальной лиге. Встреча «Крылья Советов» - «Кубань» на стадионе «Самара Арена» также собрала много зрителей - 40619 человек. Общая посещаемость 37-го тура ФНЛ - 98118 зрителей. 
Дата: 7 мая 2018 , 10:32
108
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 1fnl.ru
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