Нижний Новгород перебил рекорд Самары по посещаемости матчей Футбольной национальной лиги
Матч «Олимпиец» - «Луч-Энергия» собрал 42100 тысячи зрителей. Проводился он на арене, которая так же, как и самарский стадион, примет матчи Чемпионата мира по футболу.
Игра стала самой посещаемой в Футбольной национальной лиге. Встреча «Крылья Советов» - «Кубань» на стадионе «Самара Арена» также собрала много зрителей - 40619 человек. Общая посещаемость 37-го тура ФНЛ - 98118 зрителей.
Игра стала самой посещаемой в Футбольной национальной лиге. Встреча «Крылья Советов» - «Кубань» на стадионе «Самара Арена» также собрала много зрителей - 40619 человек. Общая посещаемость 37-го тура ФНЛ - 98118 зрителей.
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