Николай Меркушкин проведет пресс-конференцию, посвященную пятилетию работы на посту губернатора

Мероприятие пройдет в конференц-зале правительства Самарской области.12 мая 2012 года президент Владимир Путин внес кандидатуру Николая Меркушкина в Самарскую губернскую думу для утверждения его на посту губернатора. Дума в этот же день приняла соответствующее решение.