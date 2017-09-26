Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
Как сообщает официальный сайт президента России, Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию.
Его назначили спецпредставителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Временно исполнять обязанности губернатора до проведения выборов будет Дмитрий Азаров.
Его назначили спецпредставителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Временно исполнять обязанности губернатора до проведения выборов будет Дмитрий Азаров.
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Артем
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