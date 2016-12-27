Николай Меркушкин подведет итоги года

Как сообщает пресс-служба областного правительства, трансляция спецвыпуска будет осуществляться на телеканалах «Терра» в 17:00, «Россия-24» в 19:00, «ВАЗ ТВ» в 19:00, «Губерния» в 19:20, «Самара-ГИС» в 19:30. На телеканале «Скат» программа будет показана в двух частях 28 и 29 декабря в 19:00, а на сызранском телеканале «КТВ-Луч» - в три этапа: 28, 29 и 30 декабря в 14:30.