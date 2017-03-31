Николай Меркушкин ответит на актуальные вопросы редакторов региональных телеканалов

Губернатор расскажет о мерах по противодействию экстремизму, о процессе создания общественных советов, наведению порядка в сфере ЖКХ, благоустройстве Самары к ЧМ-2018 и других общественно важных темах.Интервью Николая Меркушкина выйдет в эфир на телеканалах «Терра» в 17:00, «Скат» в 18:50, «Россия 24» и «ВАЗ ТВ Домашний» в 19:00, «Губерния» в 19:20 и «Самара-ГИС» в 21:00.