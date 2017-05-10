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Николай Меркушкин отмечает юбилей на посту губернатора Самарской области

В среду, 10 мая, исполнилось 5 лет со дня назначения Николая Меркушкина на пост главы региона. Президент России Владимир Путин принял соответствующее решение 10 мая 2012 года.

Тогда глава государства назначил Николая Меркушкина, который в течение 17 лет руководит Республикой Мордовия, исполняющим обязанности губернатора Самарской области.

Уже через день, 12 мая, Владимир Путин внес кандидатуру Николая Меркушкина на утверждение Самарской губернской думы. Народные избранники большинством голосов приняли решение о выборе нового главы региона.

Мэр Самары Олег Фурсов считает, что под руководством Николая Меркушкина губерния встала на путь активных преобразований.

- Думаю, что многие в первую очередь оценили прорыв, сделанный в сфере дорожного строительства и ремонта. Сегодня в Самаре строятся двухуровневые развязки, новый мост, проводится масштабный ремонт городских улиц. Только в прошлом году из средств всех бюджетов при поддержке Николая Ивановича на эти цели было выделено свыше 2 млрд рублей – почти в 2 раза больше, чем в 2015 году. Благодаря такому финансированию объем ремонтных работ увеличился более чем в 2 раза. А в этом году на ремонт выделено 2,3 млрд рублей. На эти средства будет отремонтировано около 44 километров дорог и тротуаров. Уже к концу 2017 года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%. В текущем году мы, благодаря поддержке областного руководства, сделаем значительный рывок и в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, - отмечает глава Самары.

Почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко, в свою очередь, считает, что Николай Меркушкин за пять лет «оживил» Самарскую область.

- Таким наш край не был никогда. Если смотреть в масштабе страны, то у нас самый низкий уровень преступности и взяточничества. Губернатор сразу начал бороться с коррупцией и произволом. А еще Николай Иванович борется за все виды промышленности в регионе. Многие заводы закрывались до прихода губернатора, но он этот процесс остановил, - поделился своим мнением Максим Оводенко.

Также о положительных изменениях в жизни региона высказался и ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников:

- Для каждого жителя 5 лет – это серьезный срок. За это время изменилось многое. Если говорить об отрасли образования, то нельзя не отметить строительство центра одаренных детей, который уже работает. Центр был создан именно по инициативе губернатора. За 5 лет в области впервые за 25 лет построили несколько новых школ. Повышают зарплаты педагогам, не забывают и об одаренных учениках, - сказал ректор СамГМУ.

Упомянул он и достижения в области высшего образования. В частности - несколько вузов региона стали опорными и за последние 5 лет получили финансирование в размере около 1,5 миллиарда рублей.

Более опытных коллег поддерживают и молодые специалисты. Учитель года Самарской области-2017 Владимир Пономаренко заметил, что творческому развитию детей уделяют много внимания.

- Для нашей школы № 132 было закуплено около 12 комплектов роботов, и теперь дети в свое свободное время с удовольствием собирают их, программируют, в общем, всесторонне развиваются. Несмотря на то, что мой учительский стаж работы составляет три года, за это время я успел увидеть существенные изменения, произошедшие в сфере образования региона. К примеру, создаются все боле достойные условия для молодых учителей, возможности их профессионального роста, и это не просто красивые слова, - сказал лучший учитель губернии.

Отмечают положительные тенденции в развитии Самарской области и представители культуры и спорта. Так, председатель самарского отделения Союза театральных деятелей России, заслуженный артист России Владимир Гальченко положительно оценил реконструкцию и строительство театров в регионе.

- В прошлом году после капитальной реконструкции открыл свои двери для зрителей один из старейших театров Самарской области - Сызранский драматический театр имени Алексея Николаевича Толстого. Также в этом году в Самаре должен открыться новый театр кукол. Это будет целый детский центр, где родители смогут оставить ребенка на спектакль, а сами заняться чем-то другим.

Несомненно, за прошедшие пять лет уделялось большое внимание театральному искусству.

В свою очередь, российский дзюдоист, Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев заметил, что с приходом нового губернатора стала активно развиваться спортивная инфраструктура.

- Строится много дворцов спорта, ФОКов, а самое главное – это строится стадион «Самара Арена», важнейший спортивный объект губернии. Чувствуется, что Самара поднимается на новый уровень. Сам факт появления в Самаре и области новых спортивных объектов говорит о том, что молодое поколение будет расти здоровым, активным и любить спорт, - уверен Тагир Хайбуллаев.
Дата: 10 мая 2017 , 18:38
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Автор текста: Михаил Блохин
Автор фото: Владимир Пермяков
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