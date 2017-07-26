Николай Меркушкин обсудил с Жоресом Алфёровым развитие науки в регионе
Встреча состоялась в среду, 26 июля, сразу после завершения публичной лекции «Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир» в Самарском университете.
По словам присутствовавшего на встрече ректора вуза Евгения Шахматова, лекция прошла при полном аншлаге, а зал долго не отпускал Жореса Алфёрова.
Во время встречи Николая Меркушкина и Жореса Алферова поднимались вопросы развития высшей школы и академической науки.
- Видно, что Самара в этом направлении развивается. Самарский университет - один из лучших вузов нашей страны, - подчеркнул ученый.
В ходе беседы главы региона и ученого такое обсуждалось и развитие в Самарской области академической науки в целом.
По словам присутствовавшего на встрече ректора вуза Евгения Шахматова, лекция прошла при полном аншлаге, а зал долго не отпускал Жореса Алфёрова.
Во время встречи Николая Меркушкина и Жореса Алферова поднимались вопросы развития высшей школы и академической науки.
- Видно, что Самара в этом направлении развивается. Самарский университет - один из лучших вузов нашей страны, - подчеркнул ученый.
В ходе беседы главы региона и ученого такое обсуждалось и развитие в Самарской области академической науки в целом.
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