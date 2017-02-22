Николай Меркушкин: через несколько лет АвтоВАЗ должен стать прибыльным

По его словам, одна из главных задач, которая стоит перед властями Тольятти и губернии, - развитие градообразующего предприятия АвтоВАЗ и увеличение продаж автомобилей, которые здесь производятся.- На протяжении восьми месяцев идет рост продаж. В январе 2017 г. завод занял 21% доли российского автомобильного рынка. Тогда как пять лет назад она составляла 16%, - привел пример Николай Меркушкин. - Идет рост продаж вазовских машин в Москве и Санкт-Петербурге - в этих городах еще восемь лет назад машины АвтоВАЗа практически не покупались.При этом губернатор добавил, что несмотря на позитивные подвижки, в этом году, по прогнозам специалистов, завод не станет прибыльным.- Но уже в 2018-2019 годах ситуация должна измениться, завод должен выйти на прибыль, - продолжил Николай Меркушкин. - Это значит, что у сотрудников будут другие зарплаты, появятся новые условия для развития.