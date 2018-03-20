Незаконные объекты потребрынка, расположенные в Самаре на гостевых маршрутах ЧМ-2018, вывезут до мая

Этой весной с улиц города должны вывезти 42 таких объекта.



Такая работа - часть подготовки города к Чемпионату мира по футболу. Тему обсуждали 20 марта в мэрии на рабочем совещании под председательством главы Самары Елены Лапушкиной.



Речь идет не только о «классических» киосках и павильонах. Например, по словам руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александра Андриянова, в Самарском районе надо убрать автомойку и демонтировать горевшее строение, где располагалось кафе, а в Октябрьском - двухэтажный павильон «Продукты».



Всего с начала 2018 года, как сообщил Андриянов, в Самаре демонтировано и вывезено 57 незаконных объектов потребительского рынка. Из них 50 располагались на гостевых маршрутах.



Районные администрации в ближайшее время должны провести торги, определить подрядчиков, которые займутся этой работой.



- Все незаконные объекты, расположенные на гостевых маршрутах, необходимо вывезти до мая, - поставила задачу Елена Лапушкина. - Законные надо приводить в порядок. Есть образцы, как должны выглядеть такие объекты, оперативно отработайте вопрос с владельцами. Все павильоны должны соответствовать санитарным нормам, иметь достойный внешний вид.