Нетрезвый самарский пенсионер зарезал сына за пьянство
В дежурную часть отдела полиции Кировского района Самары поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на улице Алма-Атинской мужчина получил ножевое ранение в брюшную полость. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
На месте преступления сотрудники полиции задержали 60-летнего хозяина квартиры. Пенсионер пояснил, что пострадавший 34-летний мужчина – его сын, с которым он распивал спиртные напитки. В ходе застолья между родственниками произошел конфликт: отец выразил недовольство разгульным образом жизни сына, после чего пырнул его ножом. От полученной травмы молодой мужчина скончался до приезда сотрудников полиции. По данным правоохранителей, погибший не имел постоянного заработка и злоупотреблял спиртными напитками.
Возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления – нож, изъят и приобщен к материалам дела. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.
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