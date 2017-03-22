Нетрезвый самарский пенсионер зарезал сына за пьянство

На месте преступления сотрудники полиции задержали 60-летнего хозяина квартиры. Пенсионер пояснил, что пострадавший 34-летний мужчина – его сын, с которым он распивал спиртные напитки. В ходе застолья между родственниками произошел конфликт: отец выразил недовольство разгульным образом жизни сына, после чего пырнул его ножом. От полученной травмы молодой мужчина скончался до приезда сотрудников полиции. По данным правоохранителей, погибший не имел постоянного заработка и злоупотреблял спиртными напитками.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления – нож, изъят и приобщен к материалам дела. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.