Нетрезвый самарец сообщил о минировании памятника на площади Куйбышева

Инцидент произошел вечером 23 апреля.



Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в полицию поступило сообщение, что у памятника на площади Куйбышева находится пакет со взрывным устройством. Однако в ходе обследования площади и прилегающей к ней местности взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.



Вскоре сотрудники полиции определили номер, с которого пришел телефонный звонок. Было установлено, что о пакете с якобы находившейся в нем бомбой полицейским сообщил 20-летний житель Самары. В ходе беседы с подозреваемым полицейские установили, что вечером в своей квартире безработный молодой мужчина в одиночку пил спиртное. Опьянев, он позвонил в полицию.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Парню может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

