Несколько игроков основного состава покидают «Крылья Советов»
Главная новость межсезонья - ветеран «Крыльев Советов» Иван Таранов после десятилетнего пребывания в команде покидает Самару. Еще недавно он выходил на поле с повязкой капитана.
На счету защитника - 248 официальных матчей за самарцев, в том числе в Кубке УЕФА. Больше Таранова сыграли только Антон Бобер - 310 (13 сезонов) и Денис Ковба - 260 (12 ). Иван во всех своих сезонах был игроком стартового состава.
Таранов перешел в Самару из ЦСКА. И сразу же завоевал уважение поклонников «Крыльев». Никогда не уходил от горячего диалога с болельщиками. Пережил с командой дважды вылет в ФНЛ и благополучное возвращение в элиту. А еще он не стеснялся сидеть на фанатской трибуне и выслушивать порой нелицеприятные реплики в адрес своих товарищей на поле. И вот он уходит. Причина не только в хронических травмах, которые не позволяют играть в полную силу. Есть и другие. О них в клубе не говорят. Таранов сделал свое дело, пришло время других. Он и так вошел в историю по количеству проведенных в премьер-лиге матчей. Рубеж в 100 игр преодолели всего шесть футболистов «КС», и Таранов в их числе.
А еще Иван меценат. В родном Прохладном на свои средства купил автобус для детской футбольной школы. В Самаре на его личные средства постелили газон одного из резервных полей стадиона «Металлург».
Уходя, Таранов признался, что домом для него наш волжский город не стал. В Самаре для него все было связано с футболом, то есть с работой. А друзья, дела, интересы оставались на Кавказе, в родном городе Прохладный. Тем не менее, по словам Ивана, Самара навсегда останется в его сердце. А со своим профессиональным будущим после ухода из «КС» защитник еще не определился.
- «Крылья Советов» благодарят Ивана и желают ему удачи и успешного продолжения спортивной карьеры, - сказал руководитель селекционного отдела ФК Зураб Циклаури. - В самарский клуб он всегда может вернуться в любом качестве. Есть и другие перемены в составе. Ищем замену Дмитрию Ятченко. Закончился контракт у Святослава Георгиевского. Возможны варианты, что в других клубах свою карьеру продолжат Сергей Самодин, Кирилл Гоцук и Вячеслав Зинков. Все на стадии переговоров. Предложили новый контракт Алану Чочиеву, но это пока тоже в стадии обсуждения.
Циклаури прояснил ситуацию и с молодежным составом:
- «Крылья Советов-2», где собраны более возрастные игроки, продолжат выступать в ПФЛ.
В минувший четверг стало известно, что главным тренером второй команды в новом сезоне назначен опытный Владимир Кухлевский. Он ранее работал в Центре подготовки футболистов «Крыльев Советов» с дублирующим составом и основной командой. Помогать ему будут Василий Мазур, а также уже занятые в «КС-2» Виктор Гаус и Динар Шарипов. Новый сезон в ПФЛ для наших парней ориентировочно стартует 18 июля.
- Мы находимся в постоянном диалоге с Андреем Тихоновым относительно поиска усиления, - сообщил Циклаури. - Планируем подписать пару игроков до первого сбора, который пройдет в Сербии. В целом усиления нужны по всем линиям, кроме вратарской. Вернемся ли к варианту с Молло? Пока он не настроен возвращаться в Россию, но мы поддерживаем с ним связь. Болельщики тоже могут предлагать селекционному отделу «Крыльев» свои идеи - в Твиттере или на клубной почте. Удовлетворительным результатом в новом сезоне станут избежание стыковых матчей и сохранение прописки в премьер-лиге. Хорошим - место в десятке. Но конкуренция очень серьезная.
На счету защитника - 248 официальных матчей за самарцев, в том числе в Кубке УЕФА. Больше Таранова сыграли только Антон Бобер - 310 (13 сезонов) и Денис Ковба - 260 (12 ). Иван во всех своих сезонах был игроком стартового состава.
Таранов перешел в Самару из ЦСКА. И сразу же завоевал уважение поклонников «Крыльев». Никогда не уходил от горячего диалога с болельщиками. Пережил с командой дважды вылет в ФНЛ и благополучное возвращение в элиту. А еще он не стеснялся сидеть на фанатской трибуне и выслушивать порой нелицеприятные реплики в адрес своих товарищей на поле. И вот он уходит. Причина не только в хронических травмах, которые не позволяют играть в полную силу. Есть и другие. О них в клубе не говорят. Таранов сделал свое дело, пришло время других. Он и так вошел в историю по количеству проведенных в премьер-лиге матчей. Рубеж в 100 игр преодолели всего шесть футболистов «КС», и Таранов в их числе.
А еще Иван меценат. В родном Прохладном на свои средства купил автобус для детской футбольной школы. В Самаре на его личные средства постелили газон одного из резервных полей стадиона «Металлург».
Уходя, Таранов признался, что домом для него наш волжский город не стал. В Самаре для него все было связано с футболом, то есть с работой. А друзья, дела, интересы оставались на Кавказе, в родном городе Прохладный. Тем не менее, по словам Ивана, Самара навсегда останется в его сердце. А со своим профессиональным будущим после ухода из «КС» защитник еще не определился.
- «Крылья Советов» благодарят Ивана и желают ему удачи и успешного продолжения спортивной карьеры, - сказал руководитель селекционного отдела ФК Зураб Циклаури. - В самарский клуб он всегда может вернуться в любом качестве. Есть и другие перемены в составе. Ищем замену Дмитрию Ятченко. Закончился контракт у Святослава Георгиевского. Возможны варианты, что в других клубах свою карьеру продолжат Сергей Самодин, Кирилл Гоцук и Вячеслав Зинков. Все на стадии переговоров. Предложили новый контракт Алану Чочиеву, но это пока тоже в стадии обсуждения.
Циклаури прояснил ситуацию и с молодежным составом:
- «Крылья Советов-2», где собраны более возрастные игроки, продолжат выступать в ПФЛ.
В минувший четверг стало известно, что главным тренером второй команды в новом сезоне назначен опытный Владимир Кухлевский. Он ранее работал в Центре подготовки футболистов «Крыльев Советов» с дублирующим составом и основной командой. Помогать ему будут Василий Мазур, а также уже занятые в «КС-2» Виктор Гаус и Динар Шарипов. Новый сезон в ПФЛ для наших парней ориентировочно стартует 18 июля.
- Мы находимся в постоянном диалоге с Андреем Тихоновым относительно поиска усиления, - сообщил Циклаури. - Планируем подписать пару игроков до первого сбора, который пройдет в Сербии. В целом усиления нужны по всем линиям, кроме вратарской. Вернемся ли к варианту с Молло? Пока он не настроен возвращаться в Россию, но мы поддерживаем с ним связь. Болельщики тоже могут предлагать селекционному отделу «Крыльев» свои идеи - в Твиттере или на клубной почте. Удовлетворительным результатом в новом сезоне станут избежание стыковых матчей и сохранение прописки в премьер-лиге. Хорошим - место в десятке. Но конкуренция очень серьезная.
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