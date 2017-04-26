Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами

В Самаре есть здания, в основном частные, которые находятся в нелицеприятном состоянии. Как правило, это перекошенные одноэтажные и двухэтажные домики, заросшие травой дачи с гнилым забором, ветхие и аварийные расселенные строения. К чемпионату мира по футболу 2018 года такие дома на гостевых маршрутах планируется скрыть от глаз жителей и приезжих болельщиков, сообщила и.о. руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко.

Эти территории будут закрывать заборами. Большая часть таких зданий находится в Красноглинском районе - вдоль Ракитовского и Красноглинского шоссе. Их планируют скрыть за красивыми декоративными заборами высотой около 2-2,5 метров. Помимо этого, устанавливать подобные ограждения будут в Ленинском районе Самары и на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе.

- А вот аварийные, отселенные дома, которые пока нет возможности снести, временно скроют за фальш-фасадами, рассказала Елена Бондаренко.