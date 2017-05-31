Нелегального мигранта приговорили к тюрьме за вербовку террористов в Самарской области
Суд вынес приговор 23-летнему уроженцу соседней республики, проживающему на территории России и региона без регистрации. Его признали виновным в склонении людей к терроризму и в приготовлении к участию в запрещенной в РФ группировке «Исламское государство» (ИГИЛ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Следствием и судом установлено, что в 2016 году обвиняемый уговаривал мусульман поехать в Сирию для участия в деятельности ИГИЛ, а также в вооруженных формированиях, действующих против правительственных войск Сирии. Однако ему отказали.
Кроме того, в 2016 году он в ходе переписки по телефону со своим знакомым, воюющим в Сирии на стороне ИГИЛ, подтвердил свое намерение выехать туда и присоединиться к террористам. Однако его преступные намерения не осуществились, так как по решению Федерального районного суда Самары, он был признан виновным в совершении административного правонарушения и помещен в специализированное учреждение.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
31 мая 2017
113
31 мая 2017
102
31 мая 2017
263
31 мая 2017
383
31 мая 2017 , 20:00
113
По состоянию на 31 мая, на всех участках АО «Предприятие тепловых сетей» (ПТС)...
31 мая 2017 , 18:56
137
Суд вынес приговор 23-летнему уроженцу соседней республики, проживающему на территории России и...
31 мая 2017 , 17:59
102
Как сэкономить время на домашних делах и посвятить больше времени семье, образованию, спорту...
31 мая 2017 , 17:54
225
Инцидент произошел во вторник, 30 мая, около 12:00.
31 мая 2017 , 17:32
125
Объект культурного наследия располагается на улице Куйбышева у площади Революции.
31 мая 2017 , 15:45
263
В Самаре установят 16 топиарных фигур на футбольную тематику.
31 мая 2017 , 15:35
215
Строительство магистрали завершится к декабрю этого года. Заместитель директора...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25 мая 2017
6669
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
4502
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4357
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3176
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
15 мая 2017
1099
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
822
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
752
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
644
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...