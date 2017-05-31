Нелегального мигранта приговорили к тюрьме за вербовку террористов в Самарской области

Следствием и судом установлено, что в 2016 году обвиняемый уговаривал мусульман поехать в Сирию для участия в деятельности ИГИЛ, а также в вооруженных формированиях, действующих против правительственных войск Сирии. Однако ему отказали.

Кроме того, в 2016 году он в ходе переписки по телефону со своим знакомым, воюющим в Сирии на стороне ИГИЛ, подтвердил свое намерение выехать туда и присоединиться к террористам. Однако его преступные намерения не осуществились, так как по решению Федерального районного суда Самары, он был признан виновным в совершении административного правонарушения и помещен в специализированное учреждение.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.