Некоторым категориям льготников увеличат число поездок по транспортной карте до 70

В ближайшие дни разработают нормативно-правовой акт, который определит порядок предоставления дополнительных десяти поездок. Об этом рассказала сегодня министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.



Напомним, с 1 мая лимит по транспортному приложению социальной карты для льготников составляет 60 поездок в месяц. Мониторинг ситуации показал, что абсолютное большинство укладываются в это количество.



Также в марте и апреле выявлено семь человек - работников транспортных предприятий, которые, желая выполнить план по перевозкам, специально «накручивали» число поездок своими картами на одних и тех же маршрутах.



Как отметила Марина Антимонова, среди льготников есть отдельные категории, которым действительно необходимо больше бесплатных поездок, и эта потребность обоснована. К ним министр относит инвалидов, которые каждый день ездят на учебу, также родителей детей-инвалидов, которые доставляют их на учебу, реабилитацию.



Еще одна категория - люди, которые вынуждены больше передвигаться по городу из-за какой-то жизненной ситуации. Например, женщине из Куйбышевского района какое-то время необходимо навещать мужа в больнице, которая находится в Октябрьском районе.



Именно для этих категорий планируется увеличить лимит поездок до 70. На длительный срок или временно - зависит от ситуации.



Предполагается, что как только в области примут нормативно-правовой акт, в органах соцзащиты по месту жительства создадут специальные комиссии. Они будут рассматривать заявления и документы граждан об увеличении количества поездок. Транспортные операторы, в свою очередь, могут оперативно повысить лимит тому или иному льготнику.



- Мы будем соблюдать в работе адресный подход. По каждому человеку будет принято персональное решение, - заверила Марина Антимонова.