Некоторым категориям льготников увеличат число поездок по транспортной карте до 70
В ближайшие дни разработают нормативно-правовой акт, который определит порядок предоставления дополнительных десяти поездок. Об этом рассказала сегодня министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.
Напомним, с 1 мая лимит по транспортному приложению социальной карты для льготников составляет 60 поездок в месяц. Мониторинг ситуации показал, что абсолютное большинство укладываются в это количество.
Также в марте и апреле выявлено семь человек - работников транспортных предприятий, которые, желая выполнить план по перевозкам, специально «накручивали» число поездок своими картами на одних и тех же маршрутах.
Как отметила Марина Антимонова, среди льготников есть отдельные категории, которым действительно необходимо больше бесплатных поездок, и эта потребность обоснована. К ним министр относит инвалидов, которые каждый день ездят на учебу, также родителей детей-инвалидов, которые доставляют их на учебу, реабилитацию.
Еще одна категория - люди, которые вынуждены больше передвигаться по городу из-за какой-то жизненной ситуации. Например, женщине из Куйбышевского района какое-то время необходимо навещать мужа в больнице, которая находится в Октябрьском районе.
Именно для этих категорий планируется увеличить лимит поездок до 70. На длительный срок или временно - зависит от ситуации.
Предполагается, что как только в области примут нормативно-правовой акт, в органах соцзащиты по месту жительства создадут специальные комиссии. Они будут рассматривать заявления и документы граждан об увеличении количества поездок. Транспортные операторы, в свою очередь, могут оперативно повысить лимит тому или иному льготнику.
- Мы будем соблюдать в работе адресный подход. По каждому человеку будет принято персональное решение, - заверила Марина Антимонова.
Напомним, с 1 мая лимит по транспортному приложению социальной карты для льготников составляет 60 поездок в месяц. Мониторинг ситуации показал, что абсолютное большинство укладываются в это количество.
Также в марте и апреле выявлено семь человек - работников транспортных предприятий, которые, желая выполнить план по перевозкам, специально «накручивали» число поездок своими картами на одних и тех же маршрутах.
Как отметила Марина Антимонова, среди льготников есть отдельные категории, которым действительно необходимо больше бесплатных поездок, и эта потребность обоснована. К ним министр относит инвалидов, которые каждый день ездят на учебу, также родителей детей-инвалидов, которые доставляют их на учебу, реабилитацию.
Еще одна категория - люди, которые вынуждены больше передвигаться по городу из-за какой-то жизненной ситуации. Например, женщине из Куйбышевского района какое-то время необходимо навещать мужа в больнице, которая находится в Октябрьском районе.
Именно для этих категорий планируется увеличить лимит поездок до 70. На длительный срок или временно - зависит от ситуации.
Предполагается, что как только в области примут нормативно-правовой акт, в органах соцзащиты по месту жительства создадут специальные комиссии. Они будут рассматривать заявления и документы граждан об увеличении количества поездок. Транспортные операторы, в свою очередь, могут оперативно повысить лимит тому или иному льготнику.
- Мы будем соблюдать в работе адресный подход. По каждому человеку будет принято персональное решение, - заверила Марина Антимонова.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
2 мая 2017 , 16:45
гость
Последнее из раздела Лента новостей
2 мая 2017
144
2 мая 2017
380
2 мая 2017
103
2 мая 2017 , 17:11
30
Они пройдут 3 и 5 мая в 19:00 на площади Куйбышева.
2 мая 2017 , 16:58
70
В мэрии Самары произошли кадровые изменения.
2 мая 2017 , 16:52
73
Транспортный поток на дистанции «Самара-Красный Кряжок» вырос в три раза
2 мая 2017 , 16:12
410
В ближайшие дни разработают нормативно-правовой акт, который определит порядок предоставления...
2 мая 2017 , 16:07
144
Флешмоб состоялся в минувшую субботу в одном из дворов Железнодорожного района.
2 мая 2017 , 16:06
137
Финансовая отчетность мэра города размещена в открытом доступе на официальном сайте администрации.
2 мая 2017 , 15:59
571
В отдел полиции поступило сообщение, что в больницу доставили молодого человека с ножевым...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
6 апреля 2017
6159
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
5202
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
28 апреля 2017
4622
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
4375
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
3 апреля 2017
1640
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1923
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1768
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
3 апреля 2017
829
Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области возбудило в отношении...