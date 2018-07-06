Нефутбольные выходные в Самаре: концерт LOne и фестиваль фонариков
Чемпионат мира по футболу в Самаре близится к концу. Кроме футбольных матчей четвертьфинала ЧМ в эти выходные будет много других интересных событий. О предстоящих мероприятиях - в нашем традиционном обзоре.
Выступление L'One
В субботу, 7 июля, на площади Куйбышева, где проходит Фестиваль болельщиков FIFA, выступит рэпер LOne. Концерт начнется после трансляции на больших экранах матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии. Также в этот день всем желающим нарисуют "усы надежды".
7 июля, 20:40, площадь Куйбышева.
Вход свободный, 0+.10:00, (ул. Фрунзе, 155)
День Швеции
В субботу, 7 июля, в городе пройдет День шведской культуры. В Музее модерна пройдет открытие выставки «Неожиданная Швеция». На ней гости узнают интересные факты о стране и увидят работы шведских фотографов. Также с 10:00 до 16:00 посетители могут посмотреть фильм для очков виртуальной реальности «Полёт над Стокгольмом».
В этот же день в литературном музее с 10:00 до 16:00 бесплатно будут показывать шведские фильмы. Подробности здесь.
7 июля, 10:00, Музей модерна (ул. Фрунзе, 159).
7 июля, 10:00, Самарский Литературный Музей (ул. Фрунзе, 155).
Вход свободный, 0+.
Детская сказка
В субботу, 7 июля, в театре «Лукоморье» пройдет спектакль по мотивам русских сказок «Сказка про Емелю».
7 июля, 11:00, театр кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская/ул. Рабочая, д.160).
Цена билета: 300 рублей, 4+.
Концерт Джоззи
В субботу, 7 июля, в Самаре выступит рэпер Джоззи, который известен широкой аудитории по треку «Твои глаза». Артист сейчас является победителем многих рэп-фестивалей и исполнителем горячих новинок этого сезона.
7 июля, сбор гостей – с 22:00, КРК Метелица-С (ул. Революционная, 146).
Цена билета: мужской - 500 рублей, для девушек вход бесплатный, 18+.
Праздник в честь Дня семьи, любви и верности
В воскресенье, 8 июля, в парке Гагарина пройдет праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Посетителей ждут конкурсы, подарки, выступления артистов, бесплатные охладительные напитки и угощения для детей.
8 июля, 13:00, парк Гагарина.
Вход свободный, 0+.
Фестиваль водных фонариков
В воскресенье, 8 июля, в Самаре пройдет Фестиваль водных фонариков. Пришедшие будут пускать по воде специальные фонари со свечой, загадывая желания. Их будут продавать на месте.
8 июля, 20:00, парк Гагарина.
Вход свободный, 0+.
Выступление L'One
В субботу, 7 июля, на площади Куйбышева, где проходит Фестиваль болельщиков FIFA, выступит рэпер LOne. Концерт начнется после трансляции на больших экранах матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии. Также в этот день всем желающим нарисуют "усы надежды".
7 июля, 20:40, площадь Куйбышева.
Вход свободный, 0+.10:00, (ул. Фрунзе, 155)
День Швеции
В субботу, 7 июля, в городе пройдет День шведской культуры. В Музее модерна пройдет открытие выставки «Неожиданная Швеция». На ней гости узнают интересные факты о стране и увидят работы шведских фотографов. Также с 10:00 до 16:00 посетители могут посмотреть фильм для очков виртуальной реальности «Полёт над Стокгольмом».
В этот же день в литературном музее с 10:00 до 16:00 бесплатно будут показывать шведские фильмы. Подробности здесь.
7 июля, 10:00, Музей модерна (ул. Фрунзе, 159).
7 июля, 10:00, Самарский Литературный Музей (ул. Фрунзе, 155).
Вход свободный, 0+.
Детская сказка
В субботу, 7 июля, в театре «Лукоморье» пройдет спектакль по мотивам русских сказок «Сказка про Емелю».
7 июля, 11:00, театр кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская/ул. Рабочая, д.160).
Цена билета: 300 рублей, 4+.
Концерт Джоззи
В субботу, 7 июля, в Самаре выступит рэпер Джоззи, который известен широкой аудитории по треку «Твои глаза». Артист сейчас является победителем многих рэп-фестивалей и исполнителем горячих новинок этого сезона.
7 июля, сбор гостей – с 22:00, КРК Метелица-С (ул. Революционная, 146).
Цена билета: мужской - 500 рублей, для девушек вход бесплатный, 18+.
Праздник в честь Дня семьи, любви и верности
В воскресенье, 8 июля, в парке Гагарина пройдет праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Посетителей ждут конкурсы, подарки, выступления артистов, бесплатные охладительные напитки и угощения для детей.
8 июля, 13:00, парк Гагарина.
Вход свободный, 0+.
Фестиваль водных фонариков
В воскресенье, 8 июля, в Самаре пройдет Фестиваль водных фонариков. Пришедшие будут пускать по воде специальные фонари со свечой, загадывая желания. Их будут продавать на месте.
8 июля, 20:00, парк Гагарина.
Вход свободный, 0+.
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