Нефутбольные выходные в Самаре: экскурсия по молебным местам и Литературная ночь
Вот и приближаются исторические для нашего города выходные, - в это воскресенье состоится первый матч ЧМ-2018 в Самаре. Однако мы нашли не менее интересные способы проведения грядущего уик-энда. Обо всем подробнее в нашем традиционном обзоре мероприятий.
Творческая тусовка по-самарски
В субботу, 16 июня, пройдет первая из серии вечеринок CAMP. Это объединение самарских промо с целью проведения атмосферных вечеров во дворе творческого кластера «Дом77».
Организаторы обещают, что в вечеринке примут участие несколько промокоманд, художники, музыканты, творческие пространства, чтобы дать крутой атмосферы, улыбок и качественной музыки.
16 июня, 18:00, творческий кластер «Дом77» (улица Ленинградская,77)
До 19:00 вход бесплатный (условия - перепост этой записи); после 19:00 – 200 рублей (без напитков), 300 рублей (с напитками). 18+.
Ночь литературы, посвященная Маяковскому
В субботу, 16 июня, в Самарской областной библиотеке пройдет Всероссийская культурная акция «Литературная ночь. В этом году она будет приурочена к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Творчество этого поэта станет лейтмотивом всего мероприятия.
В программе - открытие выставки советского плаката «Окна РОСта», поэтический свободный микрофон «Во весь голос!», мастер-класс по линогравюре, викторины, кинопросмотры и многое другое.
16 июня, 18:00, Самарская областная юношеская библиотека (проспект Ленина, 14)
Вход свободный, 6+.
Узнаем о молебных местах Самары
В субботу, 16 июня, все желающие приглашаются на пешеходную экскурсию «Где молились самарцы?». Гости узнают, почему в Самаре появилось так много инославных построек, как костел стал кирхой, что такое минарет и почему его нет в старой мечети. Продолжительность экскурсии - два часа. Лектор – Александр Житков.
16 июня, 17:00, музей «Детская картинная галерея» (улица Куйбышева, 139)
Цена билета: взрослый – 150 рублей, пенсионеры, школьники, дети – 100 рублей. 12+.
Подпеваем Горану Бреговичу
В воскресенье, 17 июня, на «Самара Арене» состоится первый матч, где сыграют сборные Сербии и Коста-Рики. В этот же день на фан-зоне на площади Куйбышева для всех желающих выступит сербский музыкант и композитор Горан Брегович.
Напомним, вход в фан-зону будет свободным, но одновременно на площадь пустят не более 20 тысяч человек.
17 июня, фан-зона (площадь Куйбышева)
Вход свободный, 3+.
Творческая тусовка по-самарски
В субботу, 16 июня, пройдет первая из серии вечеринок CAMP. Это объединение самарских промо с целью проведения атмосферных вечеров во дворе творческого кластера «Дом77».
Организаторы обещают, что в вечеринке примут участие несколько промокоманд, художники, музыканты, творческие пространства, чтобы дать крутой атмосферы, улыбок и качественной музыки.
16 июня, 18:00, творческий кластер «Дом77» (улица Ленинградская,77)
До 19:00 вход бесплатный (условия - перепост этой записи); после 19:00 – 200 рублей (без напитков), 300 рублей (с напитками). 18+.
Ночь литературы, посвященная Маяковскому
В субботу, 16 июня, в Самарской областной библиотеке пройдет Всероссийская культурная акция «Литературная ночь. В этом году она будет приурочена к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Творчество этого поэта станет лейтмотивом всего мероприятия.
В программе - открытие выставки советского плаката «Окна РОСта», поэтический свободный микрофон «Во весь голос!», мастер-класс по линогравюре, викторины, кинопросмотры и многое другое.
16 июня, 18:00, Самарская областная юношеская библиотека (проспект Ленина, 14)
Вход свободный, 6+.
Узнаем о молебных местах Самары
В субботу, 16 июня, все желающие приглашаются на пешеходную экскурсию «Где молились самарцы?». Гости узнают, почему в Самаре появилось так много инославных построек, как костел стал кирхой, что такое минарет и почему его нет в старой мечети. Продолжительность экскурсии - два часа. Лектор – Александр Житков.
16 июня, 17:00, музей «Детская картинная галерея» (улица Куйбышева, 139)
Цена билета: взрослый – 150 рублей, пенсионеры, школьники, дети – 100 рублей. 12+.
Подпеваем Горану Бреговичу
В воскресенье, 17 июня, на «Самара Арене» состоится первый матч, где сыграют сборные Сербии и Коста-Рики. В этот же день на фан-зоне на площади Куйбышева для всех желающих выступит сербский музыкант и композитор Горан Брегович.
Напомним, вход в фан-зону будет свободным, но одновременно на площадь пустят не более 20 тысяч человек.
17 июня, фан-зона (площадь Куйбышева)
Вход свободный, 3+.
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