Нефутбольные выходные в Самаре: джаз от Кэтрин Рассел и бассейн с чипсами



24 июня, 19:00, Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, 141).

Цена билета: от 500 рублей, 12+.







В субботу, 23 июня, театр кукол «Лукоморье» приглашает юных самарцев на спектакль «Городок в табакерке». Забронировать билет можно по телефону 340-21-16.23 июня, 15:00, театр «Лукоморье» (ул.Ленинская/ул. Рабочая, 160 - 162/42).Цена билета: 300 рублей, 5+.В субботу и воскресенье, 23 и 24 июня, в Самару прибудет фура с чипсами. Для горожан оформят фотозоны и организуют развлекательные площадки, на которых пройдут испытания на самую громкую кричалку и скачки на родео-мяче. Также у бассейна ЦСКА установят футбольный тир и «человеческий кикер», в котором участники фиксируются на игровых штангах. Кроме того, гости мероприятия смогут поучаствовать в чипс-чемпионате: нырнуть в бассейн, доверху заполненный пачками чипсов, и вытащить оттуда столько чипсов, сколько возможно.23 и 24 июня, с 12:00 до 21:00, 2-я очередь набережной.Вход свободный, 0+.В субботу, 23 июня, в худмузее ждут маленьких посетителей на творческое занятие «Птичьи выкрутасы». Оно состоит из двух частей - посещения первой выставки самарской современной иллюстрации в рамках фестиваля «Барбазуль» и мастер-класса по иллюстрации. Участники овладеют приемами дудлинга, научатся работать пером и создадут яркие книжные закладки с изображением сказочных птиц.23 июня, 16:00, Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).Цена билета: 150 рублей, 3+.В воскресенье, 24 июня, в худмузее московский историк Андрей Макаров, исследователь, который 13 лет занимается изучением самого древнего артефакта в истории Самары - «Самарской рукописи», проведет экскурсию по главной выставке города – «Самарские древности». Она представляет первую самарскую рукописную книгу XVII века, древние иконы из частной коллекции, золототканое церковное облачение, деревянную походную церковь XVII века, воинские доспехи и оружие и атрибуты повседневной жизни кочевников, окружавших Самарскую крепость.24 июня, 14:00, Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).Цена билета: (Стоимость входного билета: 200 руб. (в группе от 10 чел. - 150 руб.)Цена экскурсии: 80 руб., 6+.В воскресенье, 24 июня, в Самарской филармонии при поддержке Посольства США в РФ состоится концерт Кэтрин Рассел и ее квартета из США. Кэтрин Рассел – джазовая и блюзовая певица из высших слоёв джазовой аристократии Нью-Йорка. Её голос звучит более чем на двух сотнях альбомов. Она выступала с такими музыкантами, как Пол Саймон, Синди Лопер, Джексон Браун и многими другими. В 2002-2004 годах Кэтрин Рассел сотрудничала с Дэвидом Боуи в его турах в поддержку альбомов Heathen и Reality.