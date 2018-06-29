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Нефутбольные выходные в Самаре: «Сабантуй» и песни нашего двора

Чемпионат мира по футболу в Самаре перешагнул экватор, впереди нашу сборную ждет важный матч с Испанией, и мы подзаряжаемся позитивными эмоциями, чтобы как следует поболеть за нашу команду. Самые интересные мероприятия этих выходных без намека на футбол - в нашем традиционном обзоре.











Спектакль о первой любви и юности
В субботу, 30 июня, в Самарском драмтеатре состоится премьера спектакля «Роковая ошибка» по одноименной повести советского прозаика и драматурга Михаила Рощина. Это история о юности, первой любви, боли и разочаровании, о поиске себя в том мире.




























30 июня, 18:00, Самарский академический театр драмы имени М.Горького (площадь Чапаева, 1)
Цена билета: 200-1000 рублей, 16+.


Юбилейный «Сабантуй»
В субботу, 30 июня, в 10:00 в парке Гагарина пройдет 30-й юбилейный областной татарский народный праздник «Сабантуй - 2018», посвященный 80-летию татарского поэта и художника Гакиля Сагирова. Всех пришедших ждет концертная и танцевально-развлекательная программа, выставка произведений изобразительного искусства, изделий народных промыслов, ярмарка, спортивные соревнования.

Более подробную информацию можно узнать по следующим телефонам: 8 (927) 722-71-48, 8 (917) 156-60-49 (ответственный по организации и проведению мероприятия - исполнительный директор Самарской областной татарской национально-культурной автономии Фархад Махмутов).




























30 июня, 10:00-18:00, парк имени Юрия Гагарина
Вход свободный, 0+.


Stanlee в Самаре
В субботу, 30 июня, в наш город приедет популярный поп- и рэп-исполнитель, победитель ряда хип-хоп баттлов Stanlee. В Самаре музыкант исполнит полюбившиеся уже многим треки.




























30 июня, сбор гостей в 22:00, КРК «Метелица-С» (улица Революционная, 146)
Цена билета: мужчины – 500 рублей, девушки бесплатно. 18+


Спектакль-концерт на окраине провинциального города
В воскресенье, 1 июля, театр «Камерная сцена» покажет премьеру спектакля камерной формы «А у нас во дворе». Он рассчитан на 69 зрителей, которые сидят на сцене.

История разворачивается на окраине одного из провинциальных городов в доме, предназначенном под снос. Его жители влюбляются, ссорятся, просто живут, напевая известные песни 60-х, 70-х, 80-х годов.

















1 июля, 18:30, театр «Камерная сцена» (улица Некрасовская, 27)
Цена билета: 350 рублей, 15+. 
Дата: 29 июня 2018 , 13:10
167
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков, vk.com/nightmetelica, vk.com/kamernaya
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