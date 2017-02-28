Не дожидаясь субботника. В Самаре началась подготовка к весне

Этот вопрос не значился в повестке дня, его поднял мэр. Он обратил внимание на то, что в Самаре началась оттепель, и несмотря на кратковременные заморозки, расслабляться коммунальщикам не стоит.Среди прочего, Олег Фурсов обратил внимание на гололедицу, которая образуется, и поручил посыпать реагентами такие участки. Там, где есть такая возможность, он дал задание откалывать лед.Наступило время обратить особое внимание и на сбор мусора. Глава города призвал его своевременно убирать и вывозить, не дожидаясь скоплений.- Вычищайте грязь, чтобы она не скапливалась и не портила внешний вид города, - поручил мэр.Параллельно Олег Фурсов напомнил о необходимости приводить в порядок остановочные павильоны, рекламные конструкции.Отдельно глава города задал вопрос о состоянии дождеприемников директору МП "Инженерные системы" Сергею Арзамаскину.- На сегодняшний день из 977 дождеприемников, которые находятся в особо опасных местах (по пути движения общественного транспорта; в узких местах, которые наиболее подвержены подтоплению), промыто 425 колодцев. Это около 43%. По вашему поручению до 20 марта всю работу мы закончим, - заверил директор предприятия.Арзамаскин также рассказал, что на традиционно подтопляемых местах уже ведется работа. Например, с проспекта Карла Маркса между Ракитовским шоссе и Алма-Атинской МП "Благоустройство" осуществляет вывоз снега, а "Инженерные системы" направляют сюда людей для очистки водоотводных каналов, ведется откачка.