Названы победители регионального этапа соревнований «Золотая шайба»

В решающих матчах участвовали 9 команд в 3-х возрастных категориях – 2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.В младшей возрастной группе первое место заняла команда «Лада» (Тольятти), второе – «Комета-7» из Самары, третье - представители Пестравского района «Шершни». В средней возрастной группе лидерами стали самарцы из команды «Меридиан». На втором месте оказалась команда «СпортГрад» из Отрадного, за ними «Волгарь» из Тольятти. Представитеои областной столицы стали первыми и в старшей возрастной группе, это команда «Чайка-1». Вторыми стали спортсмены из ХК «Марат» (Ставропольский район). Третьей стала команда «Вымпел» из Красноярского района.Победители и призеры получили кубки и медали, а также призы от полпреда Президента в ПФО Михаила Бабича – сертификаты на приобретение клюшек и амуниции. Также были награждены наставники команд-победителей.Лучшие команды по итогам регионального турнира примут участие в Суперфинале Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Он пройдет в Сочи в марте и апреле этого года. Также лучшая сельская команда Самарской области в старшей возрастной группе представит губернию на финальном турнире «Золотая шайба», который состоится в Краснодарском крае с 11 по 19 февраля.