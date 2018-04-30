Названы победители фестиваля Волжские театральные сезоны

Лучшим спектаклем в опере названа "Волшебная флейта" Самарского академического театра оперы и балета. За лучшую мужскую роль в этом спектакле был награжден Антон Кузенок.За лучшую женскую роль в балете премию получила Ксения Овчинникова ("Эсмеральда" Самарского академического театра оперы и балета).Самарский академический театр драмы им. Горького получил награды за спектакль "Холстомер": лучшая роль молодой актрисы (Наталья Ионова) и молодого актера (Владимир Морякин).Лучшей работой молодого режиссера назван "Пер Гюнт" Артема Устинова самарского театра "СамАрт". Также постановка получила награду за музыкальное оформление Арсения Плаксина