Названы победители фестиваля Волжские театральные сезоны
Гран-при фестиваля Волжские театральные сезоны получил спектакль "В день свадьбы" по пьесе Виктора Розова Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке. Коллектив второй раз подряд увозит главный приз форума.
Лучшим спектаклем в опере названа "Волшебная флейта" Самарского академического театра оперы и балета. За лучшую мужскую роль в этом спектакле был награжден Антон Кузенок.
За лучшую женскую роль в балете премию получила Ксения Овчинникова ("Эсмеральда" Самарского академического театра оперы и балета).
Самарский академический театр драмы им. Горького получил награды за спектакль "Холстомер": лучшая роль молодой актрисы (Наталья Ионова) и молодого актера (Владимир Морякин).
Лучшей работой молодого режиссера назван "Пер Гюнт" Артема Устинова самарского театра "СамАрт". Также постановка получила награду за музыкальное оформление Арсения Плаксина
Лучшим спектаклем в опере названа "Волшебная флейта" Самарского академического театра оперы и балета. За лучшую мужскую роль в этом спектакле был награжден Антон Кузенок.
За лучшую женскую роль в балете премию получила Ксения Овчинникова ("Эсмеральда" Самарского академического театра оперы и балета).
Самарский академический театр драмы им. Горького получил награды за спектакль "Холстомер": лучшая роль молодой актрисы (Наталья Ионова) и молодого актера (Владимир Морякин).
Лучшей работой молодого режиссера назван "Пер Гюнт" Артема Устинова самарского театра "СамАрт". Также постановка получила награду за музыкальное оформление Арсения Плаксина
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