Назначили врио министра имущественных отношений Самарской области
Им стал Иван Ефанов.
Постановлением губернатора Самарской области №96 от 07.06.2018 временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области назначен Иван Ефанов. Раньше это министерство возглавлял Михаил Солынин.
Иван Ефанов приступил к своим обязанностям 7 июня. До этого он занимал должность замминистра строительства Самарской области.
Постановлением губернатора Самарской области №96 от 07.06.2018 временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области назначен Иван Ефанов. Раньше это министерство возглавлял Михаил Солынин.
Иван Ефанов приступил к своим обязанностям 7 июня. До этого он занимал должность замминистра строительства Самарской области.
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