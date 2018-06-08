Назначили врио министра имущественных отношений Самарской области

Постановлением губернатора Самарской области №96 от 07.06.2018 временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области назначен Иван Ефанов. Раньше это министерство возглавлял Михаил Солынин.Иван Ефанов приступил к своим обязанностям 7 июня. До этого он занимал должность замминистра строительства Самарской области.