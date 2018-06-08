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Назначили врио министра имущественных отношений Самарской области

Им стал Иван Ефанов.

Постановлением губернатора Самарской области №96 от 07.06.2018 временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области назначен Иван Ефанов. Раньше это министерство возглавлял Михаил Солынин.

Иван Ефанов приступил к своим обязанностям 7 июня. До этого он занимал должность замминистра строительства Самарской области.

 
Дата: 8 июня 2018 , 10:57
236
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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