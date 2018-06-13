Назначены руководители двух городских департаментов

Сменился руководитель в городском департаменте градостроительства. Им стал Сергей Дорошенко. Известно, что ранее он занимал руководящие посты в ОАО «Самараэнерго», ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», ООО «Волготехинжиниринг» и ОАО «Ленэнерго». До настоящего момента Сергей Дорошенко являлся заместителем гендиректора по проектированию объектов энергетики в ООО «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи».Как сообщила глава Самары Елена Лапушкина, ранее возглавлявшая департамент Елена Бондаренко займет в мэрии другую должность.Виталий Шишкин возглавил департамент общественной безопасности. Он более 15 лет проработал в ФСБ.