Назначен новый директор Самарского художественного музея

Галерея открыла для города и страны имена многих художников, регулярно создает международные выставочные проекты. Алла Шахматова прокомментировала свое назначение для sgpress.ru:- Музей - это душа нашего города. Я хочу, чтобы каждый мог прийти туда, насладиться коллекцией, пообщаться с прекрасным коллективом. Еще одна из моих задач - вспомнить, сколько сделала для этого музея Анетта Яковлевна Басс. С 1998 по 2006 годы мы очень активно работали над проектом «Диалог галереи и музея». В тот момент я поняла, что такое настоящий директор художественного музея. Никогда не предвидела, что мне выпадет такая честь. Я очень волнуюсь и надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне доверие. Планируем много интересных и разных выставок: классической живописи, актуального искусства. Конечно, очень хочется выставлять работы самарских художников. Мне кажется, в последнее время музей потерял связь с местными живописцами.