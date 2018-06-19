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Назначен новый директор Самарского художественного музея

Директором Самарского областного художественного музея была назначена Алла Шахматова, художник, организатор первой в Самаре частной галереи «Вавилон».

Галерея открыла для города и страны имена многих художников, регулярно создает международные выставочные проекты. Алла Шахматова прокомментировала свое назначение для sgpress.ru:

- Музей - это душа нашего города. Я хочу, чтобы каждый мог прийти туда, насладиться коллекцией, пообщаться с прекрасным коллективом. Еще одна из моих задач - вспомнить, сколько сделала для этого музея Анетта Яковлевна Басс. С 1998 по 2006 годы мы очень активно работали над проектом «Диалог галереи и музея». В тот момент я поняла, что такое настоящий директор художественного музея. Никогда не предвидела, что мне выпадет такая честь. Я очень волнуюсь и надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне доверие. Планируем много интересных и разных выставок: классической живописи, актуального искусства. Конечно, очень хочется выставлять работы самарских художников. Мне кажется, в последнее время музей потерял связь с местными живописцами. 
Дата: 19 июня 2018 , 19:04
238
Автор текста: Маргарита Петрова
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