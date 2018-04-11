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Наученные Горьким. Публикации писателя в «Самарской газете». Часть вторая

28 марта исполнилось 150 лет со дня рождения писателя и журналиста Максима Горького. В 1895-96 годах он трудился в «Самарской газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы, подписывая оригинальными псевдонимами. В честь юбилея классика мы начали проект «Наученные Горьким»: в течение года знакомим читателей с самарскими публикациями нашего именитого коллеги.

Года два-три тому назад в «Северном вестнике», - журнале, где теперь засел и во всю мочь свищет малюсенький Соловей-разбойник господин Волынский, - была помещена статья В. Соловьева - «Гроза с востока».

Это была хорошая статья, хотя в ней не было ровно ничего приятного для нас.

В ней очень доказательно говорилось о том, что со степей Гоби на Россию летит песок и понемножку сокращает у нас количество пахотной земли.

Что он ложится широкой полосой и на волжские степи, и в землях Войска Донского и проникает даже до Киевской губернии.

И что если мы своевременно не обратимся к лесным заграждениям, так нас, пожалуй, и совсем засыплет.

Статья возбудила толки и вызвала возражения.

Толки и возражения целиком свелись к мудрым русским изречениям:

- Улита-то вдет, когда-то что будет!

И:

- Бог не выдаст, - свинья не съест.

Затем мы позабыли о «Грозе с востока».

Недавно мы сообщили о песчаных заносах в Новоузенском уезде, где засыпано 6035 десятин 1276 сажен, и о том, что новоузенское уездное земское собрание хочет просить министерство земледелия рассадить по песчаным заносам деревья...

Видите? Два-три года тому назад мы хотели заградить деревьями движение к нам песка - ныне уже просим рассадить их на песке.

Пришел песок-то, значит. Присыпался - и уже мешает жить.

А мы все еще собираемся воевать с ним.

И мне думается, что, пока мы действительно соберемся, засыплет нас песком, совсем, и с ушами засыплет.

И на том месте, где некогда жила-была страна, зовомая Россия, будет необозримая песчаная равнинища - желтая, пустынная, знойная.

И будут по ней рыскать степные волки, тощие, с поджатыми хвостами и ликом схожие с самарскими горчишниками.

***

Помимо надзора за душевнобольными, администрация «Томашева Колка» занимается еще и тем, что блюдет за нравственностью.

Не за своей, конечно, а за нравственностью служащих.

Она решила, что нравственному человеку после пятнадцатичасового труда вполне достаточно двух часов отдыха и, решив так, сказала служащим:

- С восьми часов вечера до десяти можете гулять. Но всякий, кто прогуляет хотя бы на пять минут далее определенного срока, будет сочтен за человека безнравственного и лишен чести и удовольствия прислуживать сумасшедшим. Ступайте!

И вот несколько сиделок пошли гулять…

Пошли в 8 часов вечера - а воротились о, ужас! - в 10 часов 7 минут 43 секунды!

Некто из администрации уже ждал их у ворот с гневком на челе и с часами в руке.

- Завтра все вы будете расчитаны и изгнаны вон из заведения! Кроме того, у вас из жалованья будет вычтено по два рубли штрафа…

- За что же?

- Вы распущенны, безнравственны. Вы все.

И тут некто вышел из пределов литературного языка и вступил в область того выразительного стиля, который в порядочном обществе пока еще не принят.

Некто слишком свободно распустил возжи своего воображения и перепрыгнул через шлагбаум разума.

Известно, что сумасшествие заразительно, и вот еще пример, подтверждающий эту истину.

***

Самарские барышни уже пишут к «нему».

Сто одиннадцать писем по городской почте, на каждом письме трехкопеечная марка и адрес.

«От городской театры. Милому певцу очаровательному Унковскому».

Это самарские барышни благодарят артиста за Иуду. Им очень понравился Иуда, и они решили письменно выразить свои восторги и написали сто одиннадцать посланий в прозе и стихах.

В конце каждого послания наставили по несколько запятых, точек и иных знаков препинания и пояснили это так:

«А прилагаемые при сем разные знаки препинания расставьте где следует сами уж Вы, наш возлюбленный певец… Потому что я, ваша обожательница, забыла где их нужно ставить…»

Иегудиил Хламида
Среда, 19 июля 1895 года, №153
Дата: 11 апреля 2018 , 11:00
103
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