Наученные Горьким. Публикации писателя в «Самарской газете». Часть вторая

Года два-три тому назад в «Северном вестнике», - журнале, где теперь засел и во всю мочь свищет малюсенький Соловей-разбойник господин Волынский, - была помещена статья В. Соловьева - «Гроза с востока».Это была хорошая статья, хотя в ней не было ровно ничего приятного для нас.В ней очень доказательно говорилось о том, что со степей Гоби на Россию летит песок и понемножку сокращает у нас количество пахотной земли.Что он ложится широкой полосой и на волжские степи, и в землях Войска Донского и проникает даже до Киевской губернии.И что если мы своевременно не обратимся к лесным заграждениям, так нас, пожалуй, и совсем засыплет.Статья возбудила толки и вызвала возражения.Толки и возражения целиком свелись к мудрым русским изречениям:- Улита-то вдет, когда-то что будет!И:- Бог не выдаст, - свинья не съест.Затем мы позабыли о «Грозе с востока».Недавно мы сообщили о песчаных заносах в Новоузенском уезде, где засыпано 6035 десятин 1276 сажен, и о том, что новоузенское уездное земское собрание хочет просить министерство земледелия рассадить по песчаным заносам деревья...Видите? Два-три года тому назад мы хотели заградить деревьями движение к нам песка - ныне уже просим рассадить их на песке.Пришел песок-то, значит. Присыпался - и уже мешает жить.А мы все еще собираемся воевать с ним.И мне думается, что, пока мы действительно соберемся, засыплет нас песком, совсем, и с ушами засыплет.И на том месте, где некогда жила-была страна, зовомая Россия, будет необозримая песчаная равнинища - желтая, пустынная, знойная.И будут по ней рыскать степные волки, тощие, с поджатыми хвостами и ликом схожие с самарскими горчишниками.***Помимо надзора за душевнобольными, администрация «Томашева Колка» занимается еще и тем, что блюдет за нравственностью.Не за своей, конечно, а за нравственностью служащих.Она решила, что нравственному человеку после пятнадцатичасового труда вполне достаточно двух часов отдыха и, решив так, сказала служащим:- С восьми часов вечера до десяти можете гулять. Но всякий, кто прогуляет хотя бы на пять минут далее определенного срока, будет сочтен за человека безнравственного и лишен чести и удовольствия прислуживать сумасшедшим. Ступайте!И вот несколько сиделок пошли гулять…Пошли в 8 часов вечера - а воротились о, ужас! - в 10 часов 7 минут 43 секунды!Некто из администрации уже ждал их у ворот с гневком на челе и с часами в руке.- Завтра все вы будете расчитаны и изгнаны вон из заведения! Кроме того, у вас из жалованья будет вычтено по два рубли штрафа…- За что же?- Вы распущенны, безнравственны. Вы все.И тут некто вышел из пределов литературного языка и вступил в область того выразительного стиля, который в порядочном обществе пока еще не принят.Некто слишком свободно распустил возжи своего воображения и перепрыгнул через шлагбаум разума.Известно, что сумасшествие заразительно, и вот еще пример, подтверждающий эту истину.***Самарские барышни уже пишут к «нему».Сто одиннадцать писем по городской почте, на каждом письме трехкопеечная марка и адрес.«От городской театры. Милому певцу очаровательному Унковскому».Это самарские барышни благодарят артиста за Иуду. Им очень понравился Иуда, и они решили письменно выразить свои восторги и написали сто одиннадцать посланий в прозе и стихах.В конце каждого послания наставили по несколько запятых, точек и иных знаков препинания и пояснили это так:«А прилагаемые при сем разные знаки препинания расставьте где следует сами уж Вы, наш возлюбленный певец… Потому что я, ваша обожательница, забыла где их нужно ставить…»