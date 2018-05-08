Наученные Горьким. Публикации писателя в «Самарской газете». Часть третья

Я очень доволен…Третьего дня я был в театре и видел, как г. Дементьев воздавал по заслугам дьяволу - несокрушимому камню преткновения на пути человека к всяческой добродетели.Г. Дементьев поставил себе благородную цель рассеять ореол романтизма и фантазии, издавна, и до 19 июля 1895 г., окружавший фигуру Мефистофеля, и г. Дементьев достиг своей цели, внушив, мне по крайней мере, - полное отвращение к чорту, Гете и Гуно.Изображая созданнаго ими чорта, г. Дементьев действительно послал к чорту все традиции сцены, связанные с этой ролью.Он наделил Мефистофеля голосом престарелаго бегемота, грацией голоднаго верблюда, и получилось нечто адски невероятное, не возбуждавшее в себе ни малейшаго интереса или доверия, ничего, кроме желания, чтобы этот Мефистофель скорее убирался в ад и больше никогда уже не вылезал оттуда….Г. Дементьев ясно показывал публике, до чего плох и гадок лукавый, и если публика не убедилась в этом - г. Дементьев тут не при чем.С экспрессией истиннаго таланта он создал из Мефистофеля нечто до такой степени оригинальное, что отбил, у меня по крайней мере, всякую охоту видеть в Мефистофеле вечно и надо всем иронизирующий ум, дьявольски тонкий и острый ум, отравленный ядом скептицизма.Г. Дементьев на веки избавил меня от чар лукаваго и от иллюзий, связанных с именем его.Я знаю теперь, что Мефистофель - большое, горластое, грубое и неуклюжее существо, которое и ходить-то по земле не умеет хорошенько.Я презираю Мефистофеля и обязан этим г. Дементьеву! Покорнейше благодарю, г. Дементьев!Мне также большое удовольствие доставил г. Южин, на протяжении всех пяти актов расхаживавший по сцене в костюме доктора Фауста…Он делал скромные попытки петь и несколько раз предполагал изобразить публике драматизм своей роли, но он все-таки не решился сделать этого, как следовало. Такая скромность тоже заслуживает благодарности.Валентин был невыгодным партнером для Мефистофеля и Фауста, сосредоточивая на себе все внимание и восхищение публики…Артист до конца ногтей и, очевидно, добрый человек: он не хотел затушовывать своей фигурой товарищей по сцене и в то же время не мог не делать этого…Тогда он придумал сократить им неинтересное для них существование на сцене и для этого по возможности стал сокращать свои партии.Публика разошлась из театра, считая за ним арию «Бог Всесильный»…Впрочем, г-ну Девойд сильно досталось в этот вечер… сначала он, «король Карл» сошел с ума и потом, превратясь в Валентина, был заколот Фаустом…Он прекрасно умер - благородно, как солдат, и правдивее, как крупный артист.Мне жаль его; пусть бы лучше умерли Мефистофель с Мартой и Фаустом, а он вместе с Маргаритой и Зибелем остался бы жить на радость публики…