Наученные Горьким. Публикации писателя в «Самарской газете». Часть четвертая

Все обстоит благополучно.Крупных безобразий нет, количество мелких - не сокращается.Обыватель млеет от жары и слепнет от пыли.Домовладельцы иногда делают вид, якобы они приказали дворникам поливать улицы, но дворники прекрасно понимают, что их хозяева притворяются и гораздо более тратят воды на поливку прохожих, чем на улицы и панели…Домохозяин сидит у окна и смотрит, как его парень упражняется с кишкой.- Матрена! - вдруг кричит он, заливаясь смехом. - Жена! Иди глянь - Никита-то из кишки какого-то проходящаго окатил! Прямо ему в рыло направил!.. Ах, ты… А проходящий-то лает. А теперь Никита в собаку ахнул!Когда обывателю наскучит это развлечение, он предлагает семье прокатиться по конке…- Ну-ка, вы… собирайся…Домочадцы собираются и через некоторое время сидят в вагоне и изображают на физиономиях удивление и удовольствие.В вагоне душно и тесно. Публика сидит друг у друга на коленях, и толчки движения еще более сближают ее.Кто-нибудь из пассажиров философствует…- Н-да… Вот и дожили до конки. Восемь лет ждали и дожили… Поживем, может, и еще до чегонибудь доживем…А кто-нибудь другой наступает философу на ногу или соприкасается своим затылком с его носом.- О-о! - орет философ. - Что ты, необразованный человек, не видишь?- Трясет! - извиняется необразованный человек.Иногда инцидент принимает более резкий характер, и в вагоне разыгрывается полемика.Это тоже развлечение.Потом обыватель идет в Струковский сад и, проглотив там сколько может пыли, отправляется домой и спит.***…Более культурный обыватель отправляется в клуб канцеляристов, мотается некоторое время, от скуки заходит в читальню и от нечего делать крадет в ней книгу.Он любит красть баталинский журнал «Новое Слово».Видит, лежит на столе книга в красной обложке, и на ней крупная надпись: «Новое Слово».Он думает:- Какое же это такое слово? Тарарабумбия что ли? Так это уж не новое. Да-ко-сь погляжу.И потихоньку сует книгу себе под полу. Приносит ее домой и читает. Связи слов, конечно, не понимает, но видит, что слова все не мудрыя и старыя.- Ах, обманщики! - презрительно произносит он по адресу редакции журнала. - Ишь - новое, говорит, слово. А ничего и нет. Хлюсты, тоже… Понимают - не обманешь, не продашь… Эхе-хе! Марья! Накося тебе книжицу. Годится когда что завернуть.Баталинская литература выходит из круга своего назначения и поступает на свое место, т.е. на обертку, оклейку стен или еще куда.Иногда обыватель является в читальню с отмычкой и похищает книги, привинченыя к полкам.Надо же как-нибудь развлекаться!Всякий человек выбирает себе развлечение сообразно своим коренным свойствам.Человек сильный - кого ни то бьет.Человек красноречивый - сплетничает.Тот, кто больше всего любит покой души и тела, - старается попасть в члены одной из думских комиссий.Люди безшабашные ухаживают за самарскими барышнями.Люди умные и полные жизни - жалуются на пустоты бытия.А любители литературы воруют книги.И все это вполне естественно.***Иные обыватели ходят в оперу и имеют о ней разныя суждения. Один говорит:- Я этого самаго «Фауста» раз десять видал. Занятная штука. Этот… как его? Мефистофель тут, что ли, али это из другой оперы?Другой по поводу Мефистофеля в недоумении.- Чудно! Как же это он красный? Должон бы он быть черным, потому жительство имеет в аду, а там, известно, копоть и сажа. И опять же в одеже он, а не в шерсти. Чай, в аду-то - огонь. Как же он в одеже, а?Третий разсуждает так:- Хорошо… что говорить! Но только разговора нет… Оно, конечно, и понимать тут нечего, потому комедия, а все-таки…***Барышни от оперы в полном восторге и симулируют чуть не каждое движение излюбленных предметов…Г. Жюль Девойод, раскланиваясь, прижимает руки к сердцу, - и все барышни прижимают ручки к сердечкам.Г. Южин, глядя на Маргариту, надувается, как мышь на крупу, - и все барышни, глядя на него, надувают губки и делают круглые глазки.За отъездом г. Унковскаго - его место в сердцах самарских барышень занял г. Южин…У него маленький голос, но большие глаза.Затем у него единственные во всей труппе красивые ноги, стройныя и соразмерной с туловищем длины.Ноги же почти всех остальных артистов почему-то невероятно тонки и длинны.Не влияют ли высокия ноты на длину ног?Ибо я заметил, что всякий раз, как г. Южин пытался взять высокую ноту, он приподнимался на носках и старался казаться выше.***В Самаре объявилась еще одна достопримечательная штука…Это фонтан около соборнаго сквера и, по истине, единственный в свете фонтан.Он струит денно и нощно… запахи.Еще на Москательной улице вы слышите некоторое амбре и крепко зажимаете нос.Если вы так же храбры, как любопытны, - вы можете при помощи указаний вашего носа изследовать причину явления.Нос быстро проведет вас к фонтану, и вы увидите и услышите, что это он - не нос, а фонтан - именно струит, вместо воды, ароматы.По слухам, исходящим от обывателей, имеющих удовольствие жить поблизости от фонтана, в нем почиют три кошки, утопившияся от несчастной любви еще в мае месяце.Престарелая галка, умершая от неизвестной причины и брошенная в фонтан мальчишками.Много летучих мышей, отравленных самарской пылью.Женский чепчик, бутылка изпод керосина, старый сапог.Две страницы из книги «Любовь конца века».И еще несколько столь же сильно пахучих вещей.Я верю, что внутренность фонтана содержит в себе именно то, что мною перечислено со слов обывателей.Я знаю, что обыватель любит рыться в разном хламе, и вполне доверяю ему, обывателю, здесь уже безспорно компетентному.И тем более я уверен, что он, обыватель, в данном случае говорит истину, что мне кажется - это он сам же для развлечения своего и утопил в фонтане кошек и все прочее.