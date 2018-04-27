Наркокурьера задержали в такси с 4 кг героина

В четверг, 26 апреля, сотрудники УФСБ по Самарской области в Комсомольском районе Тольятти остановили такси. В авто обнаружили восемь пакетов героина.Водителя задержали. Он является гражданином России. Ранее подозреваемый был судим за кражи, незаконное хранение, приобретение и перевозку наркотиков и за присвоение чужого имущества.По имеющимся данным, задержанный является членом преступной группировки. Подозреваемый дал признательные показания.