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Награждены победители ежегодного творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

Вот уже несколько лет подряд коллеги замечательного самарского журналиста и писателя Эдуарда Кондратова проводят творческий конкурс в его честь.

Ежегодно профессионалы выбирают победителей - одного самарского журналиста и одного писателя, тексты которых не только обладают настоящей художественной ценностью, но и отражают настоящее и прошлое нашего города.

Но награждение победителей - это еще и повод отдать дань памяти самому Эдуарду Кондратову. Символично, что церемония вручения премий состоялась на этот раз в Самарской публичной библиотеке. Ведь книги Кондратова - на почетном месте во всех книжных собраниях нашего города.

Журналисты, литераторы, представители городской интеллигенции и студенчества, а также родственники писателя вспоминали об этапах его творческого пути.

Затем лауреаты конкурса получили из рук руководителя управления информации и аналитики администрации Самары Елены Рыжковой, председателя областной организации Союза журналистов России Ирины Цветковой и председателя правления областной писательской организации Александра Громова денежные призы и дипломы.

В этом году выбор жюри в номинации «Литература» пал на писателя Александра Малиновского, получившего премию за книгу «Дом над Волгой». Награда в области журналистики присуждена автору и ведущему программы телеканала «Самара-
ГИС» Михаилу Перепелкину за телевизионный цикл о старой Самаре.

- «Дом над Волгой» повествует о судьбе волжанки, которая вынуждена была уехать на заработки на Север, но всегда тосковала по своей малой родине, - рассказал Александр Малиновский. - Это рассказ о реальной человеческой судьбе.

Автор поделился своим замыслом создать целую серию книг, в которых простые самарцы рассказывали бы свои жизненные истории. Заслуженный артист РСФСР Иван Морозов, например, однажды поведал Александру Малиновскому о впечатлениях своего военного детства, и они легли в основу рассказа «Тучки небесные».

О том, что краевед Михаил Перепелкин достоин высокой профессиональной награды, ни у кого не было сомнений. В свою
очередь он поделился: именно книга Эдуарда Кондратова «Тревожные ночи в Самаре» послужила толчком к тому, чтобы заинтересоваться прошлым нашего города.

- Каждый конкурс должен расти - иметь свое развитие и продолжение, - подчеркнула Ирина Цветкова, - поэтому в этом году организаторы конкурса имени Эдуарда Кондратова решили присудить специальный диплом молодому журналисту.

Эту награду получила студентка Дарья Муромова за профессиональную мобильность и создание пресс-центра факультета филологии и журналистики Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. 
Дата: 24 декабря 2016 , 12:49
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Автор текста: Татьяна Гриднева
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