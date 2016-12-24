Награждены победители ежегодного творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

Вот уже несколько лет подряд коллеги замечательного самарского журналиста и писателя Эдуарда Кондратова проводят творческий конкурс в его честь.



Ежегодно профессионалы выбирают победителей - одного самарского журналиста и одного писателя, тексты которых не только обладают настоящей художественной ценностью, но и отражают настоящее и прошлое нашего города.



Но награждение победителей - это еще и повод отдать дань памяти самому Эдуарду Кондратову. Символично, что церемония вручения премий состоялась на этот раз в Самарской публичной библиотеке. Ведь книги Кондратова - на почетном месте во всех книжных собраниях нашего города.



Журналисты, литераторы, представители городской интеллигенции и студенчества, а также родственники писателя вспоминали об этапах его творческого пути.



Затем лауреаты конкурса получили из рук руководителя управления информации и аналитики администрации Самары Елены Рыжковой, председателя областной организации Союза журналистов России Ирины Цветковой и председателя правления областной писательской организации Александра Громова денежные призы и дипломы.



В этом году выбор жюри в номинации «Литература» пал на писателя Александра Малиновского, получившего премию за книгу «Дом над Волгой». Награда в области журналистики присуждена автору и ведущему программы телеканала «Самара-

ГИС» Михаилу Перепелкину за телевизионный цикл о старой Самаре.



- «Дом над Волгой» повествует о судьбе волжанки, которая вынуждена была уехать на заработки на Север, но всегда тосковала по своей малой родине, - рассказал Александр Малиновский. - Это рассказ о реальной человеческой судьбе.



Автор поделился своим замыслом создать целую серию книг, в которых простые самарцы рассказывали бы свои жизненные истории. Заслуженный артист РСФСР Иван Морозов, например, однажды поведал Александру Малиновскому о впечатлениях своего военного детства, и они легли в основу рассказа «Тучки небесные».



О том, что краевед Михаил Перепелкин достоин высокой профессиональной награды, ни у кого не было сомнений. В свою

очередь он поделился: именно книга Эдуарда Кондратова «Тревожные ночи в Самаре» послужила толчком к тому, чтобы заинтересоваться прошлым нашего города.



- Каждый конкурс должен расти - иметь свое развитие и продолжение, - подчеркнула Ирина Цветкова, - поэтому в этом году организаторы конкурса имени Эдуарда Кондратова решили присудить специальный диплом молодому журналисту.



Эту награду получила студентка Дарья Муромова за профессиональную мобильность и создание пресс-центра факультета филологии и журналистики Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва.