Надежда Колесникова отказалась от кресла депутата Госдумы
Она продолжит работать в Москве.
В среду, 13 июня, депутат Государственной думы РФ от Самарской области Надежда Колесникова сложила с себя полномочия. Как сообщают федеральные СМИ, такое решение она приняла в связи с переходом на другую работу. Нового депутата от Самарской области изберут в сентябре этого года.
В среду, 13 июня, депутат Государственной думы РФ от Самарской области Надежда Колесникова сложила с себя полномочия. Как сообщают федеральные СМИ, такое решение она приняла в связи с переходом на другую работу. Нового депутата от Самарской области изберут в сентябре этого года.
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