Надежда Колесникова отказалась от кресла депутата Госдумы

Она продолжит работать в Москве.



В среду, 13 июня, депутат Государственной думы РФ от Самарской области Надежда Колесникова сложила с себя полномочия. Как сообщают федеральные СМИ, такое решение она приняла в связи с переходом на другую работу. Нового депутата от Самарской области изберут в сентябре этого года.