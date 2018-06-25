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Над историческим центром Самары подняли в воздух гигантские шары

Официально стартовал проект «Модерн в облаках». Для него отобрали 18 памятников архитектуры, расположенных на гостевых и туристических маршрутах. Над зданиями подняли в воздух огромные белые шары с графическим изображением. На них нанесли названия и годы постройки каждого объекта. У места крепления каждого шара установили навигационные стенды с информацией о культурных памятниках.

Глава региона Дмитрий Азаров, побывавший на открытии «Модерна в облаках», отметил, что инициаторов проекта объединили любовь к Самаре и идея
сохранить исторический облик города.

- Нигде нет такого значительного архитектурного наследия в стиле модерн. Нужны усилия, чтобы об этих зданиях узнавали земляки, гости нашего города.
Некоторые из зданий еще нужно приводить в порядок, но многое нам уже удалось сделать. Среди тех, кто задумал этот проект, архитекторы, журналисты и
общественники. Искренне хочу поблагодарить всю команду за такую хорошую идею. Особенно ценно, что это именно гражданская инициатива, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Вместе с главой региона на открытии проекта побывал посол России в Республике Молдавия Фарид Мухаметшин.

- Я когда-то бывал в Самаре. Сейчас я вижу разительные перемены в городе. В своих проектах и начинаниях Самара нисколько не уступает моему родному городу Казани. У вас сохраняется культурное и архитектурное наследие. Это говорит о том, что горожане думают о своем будущем, так как ценят свое прошлое. Хочу сказать больше спасибо ребятам, которые это придумали и реализуют, и главе региона – за то, что он это поддерживает, - сказал российский посол.

Поднявшиеся в небо шары проекта «Модерн в облаках» располагаются на гостевых маршрутах в центре Самары. Как рассказал один из авторов проекта, журналист Армен Арутюнов, высота поднятия шаров зависит от погодных условий, а также от расположения коммуникаций в конкретном месте.

- Отметка варьируется от пяти до 20 метров. Самое главное, что с сегодняшнего дня все начало работать в комплексе. Мы подняли шары, у каждого из
них установили пюпитры с информацией об объекте. Ночью шары будут подсвечиваться. Для этого рядом с каждым из них установили светильники, - сказал
он. 

На площадках проекта организована музыкальная программа. 
Дата: 24 июня 2018 , 19:43
601
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Кирилл Ляхманов
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