Начинается замена бумажных полисов ОМС на электронные
На следующей неделе в 30 поликлиниках области начнут менять бумажные полисы обязательного медицинского страхования на электронные. Об этом рассказал директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Виктор Мокшин.
Процедура будет осуществляться постепенно. В первую очередь получить электронный документ можно новорожденным; женщинам, меняющим фамилию в связи с замужеством, а также тем, кто еще не успел поменять полис старого образца.
Особенностью электронного полиса будет наличие фотографии. Она не требуется только новорожденным.
Страховые компании обязаны оснастить пункты выдачи полисов необходимой техникой: камерой и планшетом для передачи данных в «Гоззнак».
И в ближайшие дни приступят к обмену. Причем для этого можно обратиться в любую из укомплектованных оборудованием поликлиник, а не только по месту жительства. На период подготовки электронного документа клиенту выдается временное свидетельство. Новые пластиковые полисы ОМС, по словам Виктора Мокшина, должны принимать во всех поликлиниках, даже если в учреждении нет специального считывателя.
Процедура будет осуществляться постепенно. В первую очередь получить электронный документ можно новорожденным; женщинам, меняющим фамилию в связи с замужеством, а также тем, кто еще не успел поменять полис старого образца.
Особенностью электронного полиса будет наличие фотографии. Она не требуется только новорожденным.
Страховые компании обязаны оснастить пункты выдачи полисов необходимой техникой: камерой и планшетом для передачи данных в «Гоззнак».
И в ближайшие дни приступят к обмену. Причем для этого можно обратиться в любую из укомплектованных оборудованием поликлиник, а не только по месту жительства. На период подготовки электронного документа клиенту выдается временное свидетельство. Новые пластиковые полисы ОМС, по словам Виктора Мокшина, должны принимать во всех поликлиниках, даже если в учреждении нет специального считывателя.
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