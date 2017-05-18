Начинается замена бумажных полисов ОМС на электронные

Процедура будет осуществляться постепенно. В первую очередь получить электронный документ можно новорожденным; женщинам, меняющим фамилию в связи с замужеством, а также тем, кто еще не успел поменять полис старого образца.Особенностью электронного полиса будет наличие фотографии. Она не требуется только новорожденным.Страховые компании обязаны оснастить пункты выдачи полисов необходимой техникой: камерой и планшетом для передачи данных в «Гоззнак».И в ближайшие дни приступят к обмену. Причем для этого можно обратиться в любую из укомплектованных оборудованием поликлиник, а не только по месту жительства. На период подготовки электронного документа клиенту выдается временное свидетельство. Новые пластиковые полисы ОМС, по словам Виктора Мокшина, должны принимать во всех поликлиниках, даже если в учреждении нет специального считывателя.