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Начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре

Как ранее писал sgpress.ru, возгорание было зафиксировано вчера в 20:57 в поселке Мехзавод Красноглинского района Самары. После тушения пожара в квартире на площади 30 кв.м. было обнаружено тело 64-летнего мужчины без признаков жизни.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, по данному факту начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования. По предварительным данным, пожар произошёл из-за того, что погибший мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, курил в постели и уснул. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Дата: 17 января 2017 , 13:48
316
Автор текста: Анна Турова
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