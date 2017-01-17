Начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре
Как ранее писал sgpress.ru, возгорание было зафиксировано вчера в 20:57 в поселке Мехзавод Красноглинского района Самары. После тушения пожара в квартире на площади 30 кв.м. было обнаружено тело 64-летнего мужчины без признаков жизни.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, по данному факту начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования. По предварительным данным, пожар произошёл из-за того, что погибший мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, курил в постели и уснул. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, по данному факту начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования. По предварительным данным, пожар произошёл из-за того, что погибший мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, курил в постели и уснул. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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