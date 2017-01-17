Начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, по данному факту начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования. По предварительным данным, пожар произошёл из-за того, что погибший мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, курил в постели и уснул. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.