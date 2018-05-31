Начался восьмой этап надвижки пролета Фрунзенского моста через реку Самару
Всего этапов надвижки будет 11.
Как сообщает компания-подрядчик «Стройтрансгаз», перед началом работ строители завершили сборку и стыковку металлоконструкций 8-го этапа надвижки к уже надвинутой части пролетного строения. После завершения операции конструкция общим весом 5875 тонн и длиной 485 метров сместится в сторону правого берега реки на 43,5 метра.
По проекту пролетное строение моста через реку Самару длиной 667 метров будет состоять из трех участков. Общая протяженность руслового пролетного строения, сооружаемого при помощи метода продольной надвижки, составит 559,7 метра. После завершения всех этапов процесса будут смонтированы оставшиеся два участка пролетного строения: правобережный - между опорами №1 и №2, левобережный - между опорами №7 и №8.
Продолжаются работы на других объектах моста. Так, на площадке строительства транспортной развязки на улице Шоссейной возводятся вспомогательные устройства и сооружения для бетонирования пролетного строения путепровода протяженностью 70,7 метра. Как ранее писал sgpress.ru, к бетонным работам строители планируют приступить летом 2018 года.
На съезде № 9 развязки на улице Фрунзе сооружаются подпорные стены для устойчивости склонов правого берега. На основном ходе автомобильной дороги продолжается отсыпка насыпи земляного полотна и укрепление подтопляемых откосов вдоль берега cтарицы Дубовый Ерик со стороны Шоссейной.
Напомним, что 29 мая Самарской губернской думой внесены поправки в бюджет Самарской области, куда включены дополнительно 700 млн рублей иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство Фрунзенского моста. В 2018 году на строительство этого объекта направляется 3,414 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей - из федерального бюджета, а 2,014 млрд рублей - из областного.
Как сообщает компания-подрядчик «Стройтрансгаз», перед началом работ строители завершили сборку и стыковку металлоконструкций 8-го этапа надвижки к уже надвинутой части пролетного строения. После завершения операции конструкция общим весом 5875 тонн и длиной 485 метров сместится в сторону правого берега реки на 43,5 метра.
По проекту пролетное строение моста через реку Самару длиной 667 метров будет состоять из трех участков. Общая протяженность руслового пролетного строения, сооружаемого при помощи метода продольной надвижки, составит 559,7 метра. После завершения всех этапов процесса будут смонтированы оставшиеся два участка пролетного строения: правобережный - между опорами №1 и №2, левобережный - между опорами №7 и №8.
Продолжаются работы на других объектах моста. Так, на площадке строительства транспортной развязки на улице Шоссейной возводятся вспомогательные устройства и сооружения для бетонирования пролетного строения путепровода протяженностью 70,7 метра. Как ранее писал sgpress.ru, к бетонным работам строители планируют приступить летом 2018 года.
На съезде № 9 развязки на улице Фрунзе сооружаются подпорные стены для устойчивости склонов правого берега. На основном ходе автомобильной дороги продолжается отсыпка насыпи земляного полотна и укрепление подтопляемых откосов вдоль берега cтарицы Дубовый Ерик со стороны Шоссейной.
Напомним, что 29 мая Самарской губернской думой внесены поправки в бюджет Самарской области, куда включены дополнительно 700 млн рублей иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство Фрунзенского моста. В 2018 году на строительство этого объекта направляется 3,414 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей - из федерального бюджета, а 2,014 млрд рублей - из областного.
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