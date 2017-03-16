Начался прием заявок на участие в конкурсе грантов в сфере молодежной политики и культуры и искусства
Конкурс проводится ежегодно администрацией Самары.
На рассмотрение будут приниматься заявки по направлениям: музейно-выставочная, библиотечная, культурно-досуговая деятельность, дополнительное образование в области культуры и искусства; театральное, музыкальное и цирковое искусство, хореография; изобразительное искусство, фотография, дизайн, архитектура, художественные ремесла и промыслы; кинематография, журналистика, некоммерческая издательская деятельность; формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактика наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей; создание условий для развития и реализации научно-технического и творческого потенциала молодежи; содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодежи; формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи; информационно-организационное обеспечение реализации молодежной политики; организация всесторонней поддержки молодежи с ограниченными возможностями здоровья; развитие детского и молодежного общественного движения.
Для участия необходимо предоставить конкурсной комиссии, находящейся по адресу: ул. Куйбышева, 123, 129 (департамент культуры и молодежной политики администрации Самары) заявление на участие в конкурсе, проект на бумажном носителе, общие данные о проекте и плановую смету реализации проекта.
Сроки предоставления - до 1 мая текущего года. Сообщается, что размер гранта не может превышать 250 тысяч рублей.
Консультацию по вопросу предоставления грантов на реализацию проектов в сфере культуры и искусства можно получить у главного специалиста департамента культуры и молодежной политики горадминистрации Анжелы Осиповой по телефону (842) 332-28-76. По вопросам предоставления грантов в области молодежной политики необходимо обратиться к начальнику отдела молодежной политики Екатерине Щининой по телефону (842) 332-31-91.
На рассмотрение будут приниматься заявки по направлениям: музейно-выставочная, библиотечная, культурно-досуговая деятельность, дополнительное образование в области культуры и искусства; театральное, музыкальное и цирковое искусство, хореография; изобразительное искусство, фотография, дизайн, архитектура, художественные ремесла и промыслы; кинематография, журналистика, некоммерческая издательская деятельность; формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактика наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей; создание условий для развития и реализации научно-технического и творческого потенциала молодежи; содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодежи; формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи; информационно-организационное обеспечение реализации молодежной политики; организация всесторонней поддержки молодежи с ограниченными возможностями здоровья; развитие детского и молодежного общественного движения.
Для участия необходимо предоставить конкурсной комиссии, находящейся по адресу: ул. Куйбышева, 123, 129 (департамент культуры и молодежной политики администрации Самары) заявление на участие в конкурсе, проект на бумажном носителе, общие данные о проекте и плановую смету реализации проекта.
Сроки предоставления - до 1 мая текущего года. Сообщается, что размер гранта не может превышать 250 тысяч рублей.
Консультацию по вопросу предоставления грантов на реализацию проектов в сфере культуры и искусства можно получить у главного специалиста департамента культуры и молодежной политики горадминистрации Анжелы Осиповой по телефону (842) 332-28-76. По вопросам предоставления грантов в области молодежной политики необходимо обратиться к начальнику отдела молодежной политики Екатерине Щининой по телефону (842) 332-31-91.
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