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Начался прием заявок на получение стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи

Городской департамент физической культуры и спорта открыл прием документов на получение стипендии для одаренных детей и молодежи в 2018 году. Такая мера поддержки предусмотрена муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта». Ее цель - создание условий для развития интеллектуального, творческого и спортивного потенциала.

В прошлом году стипендию в размере 5000 рублей в месяц получали 25 юных атлетов. В их числе - воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №17 Татьяна Гуляева и Мария Райкова.

- Чтобы стать стипендиатом, спортсмен должен входить в сборную Самарской области и показывать достойные результаты на региональных, всероссийских и международных турнирах, - пояснил тренер юных фехтовальщиц Михаил Иевлев. - В этом году мы также планируем выдвинуть двоих наших ребят на получение стипендии.

Как рассказали сами спортсменки, они хорошо выступали на протяжении всего сезона, заняли призовые места на соревнованиях в Москве и Казани. Стипендию в основном расходовали на профессиональные нужды: ездили на соревнования не на родительские деньги, а на свои собственные.

Фехтованием девочки занимаются уже пять лет. У 15-летней Татьяны первый взрослый разряд, Мария в свои 16 - кандидат в мастера спорта. Свою дальнейшую жизнь они планируют связать со спортом.

- Моя цель на ближайшие годы - войти в сборную России, - сказала Мария Райкова. - Сейчас я активно над этим работаю. Кандидатов на получение стипендии выдвигают руководители учреждений, затем их оценивает специальная конкурсная комиссия, которая и принимает окончательное решение.

Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии необходимо не позднее 1 апреля подать документы в конкурсную комиссию, расположенную по адресу: ул. Фрунзе, 177, кабинет 13, тел. 998-67-34.

Более подробная информация - на сайте городского департамента физической культуры и спорта в разделе «Новости».
Дата: 17 марта 2018 , 20:11
267
Автор текста: Светлана Келасьева
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