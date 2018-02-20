Начался прием заявок на конкурс по предоставлению грантов президента РФ на развитие гражданского общества

В понедельник, 19 февраля, Владимир Путин подписал распоряжение о господдержке некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.



В 2018 году на поддержку таких организаций из федерального бюджета выделят более 8 млрд рублей. Средства распределят по результатам двух конкурсов. Прием заявок на первый продлится с 20 февраля до 26 марта. Итоги будут объявлены 1 июня.



При заполнении заявки нужно прочитать инструкцию и рекомендации по подготовке бюджета проекта. Консультации по подготовке заявок можно получить в консультационно-методическом центре СОНКО Самарской области по адресу: Самара, ул. Часовая, 6, 3-й подъезд, к.201, с 10:00 до 17:00 часов. Контакты: 333-25-08, povolzje@povolzje.ru.