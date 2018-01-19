Начался прием документов от кандидатов на должность главы администрации Железнодорожного района
В конкурсе могут принять участие граждане, владеющие русским языком, с высшим образованием и стажем работы не менее четырех лет на муниципальной службе.
Документы для участия в конкурсе принимаются с четверга, 18 января, до 16 февраля 2018 года (включительно) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по адресу: 443030, Самара, улица Урицкого, 21, кабинет 31. Как ранее писал sgpress.ru, для выбора нового главы района будет сформирована специальная комиссия.
Напомним, ранее руководителем Железнодорожного района являлась Елена Лапушкина. 26 декабря прошлого года ее избрали главой Самары.
Документы для участия в конкурсе принимаются с четверга, 18 января, до 16 февраля 2018 года (включительно) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по адресу: 443030, Самара, улица Урицкого, 21, кабинет 31. Как ранее писал sgpress.ru, для выбора нового главы района будет сформирована специальная комиссия.
Напомним, ранее руководителем Железнодорожного района являлась Елена Лапушкина. 26 декабря прошлого года ее избрали главой Самары.
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